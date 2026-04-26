SPEKTAKL U BEOGRADU: Eros Ramacoti progovorio srpski, pa usred erupcije oduševljenja bacio jaknu!



Beograd je večeras ponovo epicentar evropskih muzičkih dešavanja! Neponovljivi italijanski kantautor, slavni Eros Ramacoti, večeras nastupa pred domaćom publikom, donoseći sa sobom neopisiv mediteranski duh i svoje najveće svetske hitove. Koncert je počeo u apsolutno neverovatnoj atmosferi, a italijanski šarmer je već u prvim minutima spektakla pokazao zašto ga naša publika decenijama unazad toliko voli i ceni.



Čim je kročio na binu, dočekan zaglušujućim vriscima i ovacijama hiljada fanova, Eros je pokazao veliko poštovanje prema domaćinima. Na opšte oduševljenje svih prisutnih u prepunoj dvorani, obratio se publici na srpskom jeziku, uzviknuvši jasno i glasno sa osmehom na licu: „Dobro veče! Kako ste?“.



Ove reči su momentalno izazvale pravu erupciju pozitivnih emocija, ali to je bio samo početak iznenađenja. Ponesen fantastičnom energijom i vrelom atmosferom kojom ga je Beograd dočekao od prve sekunde, Ramacoti je u naletu adrenalina odmah skinuo i bacio svoju jaknu, dajući znak da je spreman za vrhunski muzički šou i energičan nastup!



Ovaj spektakl nosi posebnu emociju jer legendarni pevač ponovo nastupa u srpskoj prestonici posle pune tri godine pauze. Očigledno je da su se i beogradska publika i velika italijanska zvezda i te kako uželeli jedni drugih, a prepuna dvorana svedoči o tome da je njegova popularnost na našim prostorima i dalje na vrhuncu.



Očekuje se da će tokom ove nezaboravne večeri odjekivati kultne numere poput „Più bella cosa“, „Cose della vita“ i „Se bastasse una canzone“, uz neverovatan spoj romantičnih balada i čvršćeg pop-rok zvuka. Noć u Beogradu je tek počela, ali je nakon ovakvog uvoda jedno sasvim sigurno – Eros Ramacoti je još jednom dokazao da je neprikosnoveni vladar scene i da je spreman da publici priredi još jedan istorijski koncert koji će se dugo prepričavati!

