Ljubavni život Melanije Tramp godinama je intrigirao javnost, a iako ona o tome retko govori, pojedini muškarci iz njene prošlosti odlučili su da iznesu detalje o vezi sa fatalnom Slovenkom. Njena lepota, harizma i tajanstvenost učinile su je jednom od najkomentarisanijih žena sveta, a interesovanje za njen privatni život ne jenjava.

Kao supruga Donald Tramp od 2005. godine, Melanija je godinama bila u centru pažnje, a spekulacije o njihovom odnosu često su punile medije. Ipak, svojim ponašanjem tokom predizborne kampanje jasno je stavila do znanja da su priče o razvodu bez osnova, te se, kako mnogi smatraju, vraća na veliku scenu jača nego ikad.

Još od tinejdžerskih dana, Melanija Tramp bila je odlučna i ambiciozna, sa jasnim ciljem da uspe u svetu mode. Pre nego što je otišla u inostranstvo i izgradila karijeru, mnogi mladići iz njene rodne Slovenije pokušavali su da osvoje njenu pažnju.

Jure Zorčić – susret kao iz filma

Jedan od njih bio je Jure Zorčić, koji je Melaniju upoznao sasvim slučajno, dok ju je video na ulici.

"Ona nije bila tipična slovenačaka devojka. Želela je da živi u inostranstvu, Italiji, Francuskoj, težila je životu u modi. Bila je veoma moderna", rekao je Zorčić, a potom je otkrio do detalja u intervjuu za ABC News kako je izgleda njihov prvi susret:

"Upoznali smo se kao na filmu. Bio je to vreo letnji dan, između ratova u Sloveniji 1991. godine. Bio je ti početak nove političke ere za nas, grad je bio prazan, blokiran vojskom. Bio sam na svom motoru, a ona je hodala ulicom. Dok sam prolazio pored nje, zapala mi je za oko i pomislio sam: 'Vau, ko je ova devojka? Toliko je lepa, moram da se vratim i upoznam je."

Nakon tog susreta, započeli su vezu koja je trajala četiri meseca, tokom kojih su zajedno provodili vreme i letovali u Hrvatskoj.

"Bio sam u blagom šoku kada sam je upoznao. Ona je veoma posebna, to je istina. Od prvog trenutka bio sam impresioniran njenom lepotom. Bila je veoma lepo obučena, a ponašala se otmeno. Bila je visoka, imala je dugu kosu koja je padala na lice - jedva sam mogao da joj vidim oči - imala je toliko stila", kazao je, istakavši da je Melanija prvi put kada ju je sreo nosila kožnu odeću od glave do pete koju je opisao kao "nešto najmodernije" što je ikada video.

Godinama kasnije, ponovo su se sreli u Njujorku, kada mu se obratila na engleskom jeziku i jasno stavila do znanja da više ne planira da se vraća u Sloveniju.

Pitao sam je: "'Da li si zaboravila da si Slovenka?' Rekla mi je da vreme provodi putujući između Njujorka i Floride i da se nikada neće vratiti u Sloveniji. Mislim da je njen brak sa Trampom bio sudbina. Niko pre 20 godina nije verovao da će živeti na vrhu sveta, na Petoj aveniji u Trampovoj kuli, čak ni ona sama", zaključio je bivši Melanijin dečko.

Petar Butoln – prva velika ljubav

Prva ozbiljna veza Melanija Tramp bila je sa Petar Butoln, tadašnjim novinarom i portparolom u vladi. Njihova ljubav započela je u mladosti, ali nije dugo trajala zbog njegovog odlaska u vojsku.

Butoln je godinama kasnije otkrio i zanimljiv detalj iz njihove veze – motor marke Vespa koji su zajedno vozili po Ljubljani i obali.

"Prodajem italijanski motor, Vespu Piaggio PX 200 E, 1984. godište, metalik plave boje. Prvi sam vlasnik, motor je uskladišten, savršeno očuvan, neoštećen s originalnom bojom. Svi delovi su originalni kao i kožna sedišta. Vespa je poznata po tome što je 1987. po Ljubljani i Sloveniji vozila slavnu slovensku manekenku Melaniju Knavs, a danas Melaniju Tramp, suprugu republikanskog kandidata za predsednika SAD Donalda Trumpa'", pisalo je u oglasu.

Prihod od prodaje bio je namenjen u humanitarne svrhe, a početna cena iznosila je 9.900 dolara.

"Da, to je moja vespa i dok smo Melanija i ja bili zajedno, vozili smo se njome zajedno po Ljubljani i na more do Portoroža. Bio sam joj prvi dečko, ali nije dugo trajalo, jer sam ja morao u vojsku na služenje vojnog roka, a ona je potpisala ugovor s jednom modnom agencijom iz Milana. Međutim, to leto 1987. bilo nam je poprilično zabavno", govorio je Butoln.

On se prisetio i početaka njihove veze:

"Mi smo bili u vezi tri meseca. Završila je škola i leto je bilo pred nama. U to vreme cela ekipa se okupljala na Tromostovlju u Ljubljani. I Melanija je došla sa svojom ekipom. Ja sam išao u gimnaziju, a ona je bila u srednjoj školi za dizajn. Ja sam imao 18 i po, a ona 17 godina. Ljubljana je mala, svi smo se znali, i naravno da odmah zapaziš novo lice u društvu. Bila je lepa, bila je vitka, ja sam malo popio i napravio sam prvi korak. Tako je krenulo ", ispričao je jednom prilikom Petar i dodao:

"Došao bih po nju u stan. Bio je to mali stan, jednosoban. Ona je tamo živela sa sestrom Ines, koja je bila četiri godine starija. Prvo su živele s ocem u iznajmljenom stanu, a onda im je otac kupio stan. Ona je dva puta bila u mom stanu. Bilo nam je lepo, onako mladenački. Ona nije volela duge izlaske, nije pila alkohol, kao druge devojke. Želela je da bude odmorna na snimanjima. Naše druženje prekinula je vojska koju sam služio u Jastrebarskom. Od onda se nismo čuli", priča Butoln.

Nakon izlaska iz vojske Peter je pokušao da pronađe Melaniju, ali do nje nije uspeo da dođe. Butoln je takođe siguran da je Melanija mogla da napravi mnogo veću manekensku karijeru, posebno nakon što je posetila hrvatskog hirurga Sinišu Glumičića.

"Tada je ona počela da izgleda kao prava žena. Kao model je mogla mnogo više da napravi, ali je odabrala zlatni kavez. Njoj ništa ne nedostaje, ali slobode nema", zaključio je.

