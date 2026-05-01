Britanski kralj Čarls tokom posete SAD izdvojio je detalj s raskošne večere u Beloj kući koji ga je, kako kaže, posebno impresionirao, a nije reč o politici ni jelovniku.

Kralj Čarls III je ovih dana u fokusu javnosti zbog četvorodnevne posete Sjedinjenim Državama, a nakon državne večere koju su organizovali Donald Tramp i Melanija Trampotkrio je šta mu je ostalo u posebnom sećanju.

Muzika večeri

Na poslovnom događaju u Rokfeler centru u Njujorku, gde se susreo s vodećim američkim i britanskim direktorima, kralj je u razgovoru sa Stiven Švarcman otkrio da ga je najviše oduševila – muzika. "Bio sam jako impresioniran vojnom muzikom", rekao je, misleći na nastupe muzičara američke vojske, uključujući sastave marinaca, kopnene vojske i vazdušnih snaga.

Čarls je poznat kao veliki ljubitelj muzike, a svojevremeno je učestvovao i u odabiru muzike za venčanje svog sina princa Harija i njegove supruge Megan Markl 2018. godine. "Mnogo smo sarađivali s princem od Velsa, koji ima neverovatan ukus, posebno za klasičnu muziku, pa je bilo jako zabavno zajedno prolaziti odabire", prisetila se Megan ranije.

U jeku turneje

Kralj Čarls i kraljica Kamila trenutno su usred četvorodnevne posete SAD, organizovane povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti od Ujedinjenog Kraljevstva.

Kralj Čarls, Donald Tramp - zvanična poseta Beloj kući Foto: CRAIG HUDSON / POOL/THE WASHINGTON POST POOL

Posetu je započeo u Vašingtonu, gde su ih dočekali Tramp i Melanija, a već sledećeg dana Čarls je održao govor pred oba doma američkog Kongresa – čime je postao tek drugi britanski monarh kom je to uspelo, nakon svoje majke Elizabete II.

U sredu su stigli u Njujork, gde su dan započeli posetom memorijalu National September 11 Memorial uoči 25. godišnjice terorističkih napada 11. septembra. Kraljevski par potom je odradio odvojene obaveze – Čarls je posetio lokalnu organizaciju Harlem Grown, dok je Kamila učestvovala na književnom događaju u New York Public Library. Uveče su se ponovo sreli na prijemu u aukcijskoj kući Christie's.

Završnica puta

Turneju završavaju u Virdžiniji, gde će učestvovati na događajima povodom velike godišnjice SAD, nakon čega Čarls put nastavlja prema Bermudima, u svoju prvu posetu toj britanskoj prekomorskoj teritoriji otkako je stupio na presto.

