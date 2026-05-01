Čitačica sa usana Nikola Hicking tvrdi za Dejli Mejl da je otkrila o čemu su kraljica Kamila i Melanija Tramp razgovarale tokom jučerašnje državne posete SAD-u. Sudeći prema njenoj analizi, prvu damu zbunio je jedan izraz koji je kraljica upotrebila, a koji zvuči "vrlo britanski" i teško ga je doslovno prevesti a da ne izgubi smisao.

Kraljica Kamila i njen suprug, kralj Čarls, borave u četvorodnevnoj poseti Sjedinjenim Državama, gde su ih ugostili američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija.

U galeriji pogledajte kako je protekla njihov susret:

Melanija Tramp, Donald Tramp, kralj Čarls III i kraljica Kamila tokom susreta u Beloj kući

Svečani doček u Beloj kući

Drugog dana posete, u utorak 28. aprila, kraljevski par imao je gust raspored, koji je počeo svečanim dočekom u Beloj kući. Na Južnom travnjaku dočekali su ih Tramp i Melanija, a za njih su bile pripremljene četiri stolice. Snimak koji se ubrzo proširio društvenim mrežama prikazuje Kamilu i Melaniju, obe odevene u belo, kako sede jedna pored druge i tiho razgovaraju pre predsednikovog govora. Čini se da je kraljevski par i u Vašingtonu pratilo tipično britansko vreme jer je tokom ceremonije lagano padala kiša.

Kamila komentarisala kišu

Prema tvrdnjama čitačice sa usana Nikole Hicking, kraljica je u jednom trenutku komentarisala vreme i rekla: "Oh, prilično je mokro". Melanija se na to nasmejala i odgovorila: "Svakako jeste".

Kamila je zatim, tvrdi Hicking, dodala: "Imaćemo mokre zadnjice". Melanija je, čini se, ostala zbunjena pa je kraljicu upitala šta je rekla, ponovivši za njom: "Mokre zadnjice?".

Izraz koji je zbunio Melaniju

Melanija Tramp i kraljica Kamila

Melanijina reakcija zapravo je prilično razumljiva. Kamilina rečenica na engleskom je, prema tumačenju čitačice sa usana, glasila "We’ll have soggy bottoms". Doslovno bi se to moglo prevesti kao "imaćemo mokra dna", odnosno "imaćemo mokre zadnjice", ali izraz u britanskom kontekstu ima i dodatnu, pomalo komičnu nijansu.

Fraza "soggy bottom" široj publici postala je poznata zahvaljujući emisiji The Great British Bake Off, u kojoj se koristi za opis neuspelog peciva, najčešće pite ili tarta čije je dno ostalo vlažno, gnjecavo ili nedovoljno pečeno. U britanskoj kulturi taj izraz je s vremenom postao prepoznatljiv, gotovo šala sama po sebi, naročito zato što istovremeno zvuči kao komentar o hrani i kao blaga dosetka o zadnjici.

Britanski i američki engleski nisu uvek isti

Upravo u tome je verovatno nastao nesporazum. Kamila je, sedeći na stolici dok je lagano kišilo, verovatno duhovito primetila da će im se pokvasiti zadnjice. Ali upotrebila je izraz koji Amerikancima ne zvuči toliko uobičajeno. U američkom engleskom za zadnjicu se češće kaže "butt", dok je "bottom" tipičniji za britanski govor i zvuči pristojnije, staromodnije ili formalnije.

Melanija Tramp, kraljica Kamila - zvanična poseta Beloj kući

Zato je Melanija, prema čitanju sa usana, zastala i ponovila izraz kao pitanje. Nije nužno da nije razumela svaku reč, nego joj je kombinacija reči verovatno zazvučala neobično u tom kontekstu. Uz to, izraz "soggy bottom" u Britaniji nosi i kulturnu referencu koju neko ko nije odrastao uz britanske fraze, humor i televizijske emisije možda neće odmah povezati.

Drugim rečima, reč je o tipičnom trenutku u kojem se isti jezik, engleski, može pokazati kao izvor malog nesporazuma. Britanci često koriste izraze koji Amerikancima zvuče čudno, smešno ili preterano slikovito, a Kamilina opaska o "soggy bottoms" bila je upravo takav primer.

Trenutak koji je nasmejao društvene mreže

Iako nije službeno potvrđeno šta su Kamila i Melanija zaista rekle jedna drugoj, snimak je privukao mnogo pažnje na društvenim mrežama. Mnoge je nasmejala ideja da su dve dame, usred strogog protokola i svečanog dočeka u Beloj kući, razmenjivale komentare o kiši i neugodnoj posledici sedenja na mokrim stolicama.

