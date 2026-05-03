Glumac Aleksandar Srećković Kubura već neko vreme živi u selu Poljna, a i sam je u više navrata isticao da mu je odlazak iz Beograda promenio život na bolje. On tamo uživa u svim seoskim poslovima, a pravi i domaće vino, te ne čudi što je sada odlučio da proširi posao i zasadi još vinove loze.

Kubura se pohvalio pratiocima na Instagramu i pokazao kako izgleda njegov novi vinograd, a sudeći po fotografiji, glumac je zasadio oko 1.000 čokota loze.

Vinograd Aleksandra Srećkovića Kubure u selu Poljna kraj Kraljeva Foto: Printscreen/ Instagram/ kubura.kubura

On uživa u svim poslovima oko imanja a nedavno je snimio kako u svom dvorištu pravi vino.

Pravi domaće kobasice i ima stoku

Inače, Kubura je nedavno govorio o tome kako izgleda njegov život na selu.

Glumac Aleksandar Srećković Kubura poseduje imanje u selu Ratina kod Kraljeva, gde se posvetio poljoprivredi, proizvodnji vina i rakije

- Odrastao sam u Kraljevu, ali veći deo detinjstva proveo sam u Ratini. Volim selo, poljoprivredu... Dosta dugo sam bio zadovoljan Beogradom, dosta dugo sam bio tamo, ali sada mogu da radim manje, a kvalitetnije, pa sam našao vreme da dođem na selo i bavim se nekim drugim stvarima. Želeo sam da se bavim nečim što me ispunjava i što je kreativno, a to svakako vino i rakija zahtevaju. Kum i ja smo počeli da istražujemo, uvodimo neke nove metode, tako da sam zadovoljan. Znam sve komšije sa sela, pomažemo se, obilazimo. Idemo jedni od drugih kada treba pomoć - rekao je on svojevremeno za Blic, te dodao:

Aleksandar Srećković Kubura na selu

- Ljudi su usmereni jedni na druge jer je neisplativo da neko sve radi za platu, mi se ispomažemo, družimo se i zadovoljstvo je. S vremena na vreme stariji sin pomaže, mlađi da se igra. Verujem da će vremenom da zavole. Volim da ih sklonim iz grada da ovde uživaju. Mlađem sinu kada dođe ovde ne dozvoljavam da koristi telefon, tablet... Voleo bih da naslede sve ovo ako ih bude zanimalo - ispričao je glumac.

