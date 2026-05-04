Slušaj vest

Unuka kraljice Elizabete i princa Filipa, princeza Judžini, čeka treće dete. Na Instagramu je saopštila da će u 2026. još jednom postati mama.

Princeza Judžini sa suprugom Džekom Bruksbenkom ima sinove Ogista i Ernesta koje viditi na fotografiji kako drže snimak ultrazvuka.

Divna vest usledila je nakon što se Judžini nedavno vratila na Instagram posle šestomesečne pauze. Ćerka Sare Ferguson i Endrua Mauntbatena Vindzora prekinula je pauzu zbog 40. rođendana svog supruga.

 Podsetimo, njen otac, bivši princ Endru, uhapšen je u februaru ove godine, zbog optužbe da je sarađivao sa osuđenim seksualnim prestpunikom Džefrijem Epstajnom.

Endruu je kralj Čarls oduzeo titule, nakon čega je i njegova bivša žena, sa kojom i dalje živi pod istim krovom, ostala bez titule vojvotkinje od Jorka. Njihove ćerke, Judžini i Beatris, nisu izgubile titule princeza, ali se drže dalje od javnosti pa su propustile i porodično obeležavanje Uskrsa ove godine u Vindzoru.

Princeza Judžini i Džek Bruksbenk venčali su se 2018. u Vinzoru. Njeni baka i deka, Elizabeta II i princ Filip, bili su na svadbi.

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustitePop kulturaDa li će princeze zadržati titule? Evo šta će biti sa Endruovim ćerkama nakon skandala koji trese Britaniju
Princeza Beatris, princeza Judžini
Pop kulturaUNUKA KRALJICE ELIZABETE POKAZALA SVOJE DUGE NOGE: Mlada Judžin šokirala je sve prisutne u svom najprovokativnijem izdanju do sad
profimedia0879670592.jpg
Pop kulturaTRUDNA UNUKA KRALJICE ELIZABETE! Bakingemska palata podelila RADOSNE vesti: Evo kada se očekuje prinova!
princeza-judzini0751337693.jpg
Pop kulturaRetka fotografija kraljevske porodice otkriva novu hijerarhiju: Ovaj detalj odmah je izazvao pažnju javnosti
kraljevska-porodica-profimedia0504949889.jpg

 VIDEO: Princ Endru je savršen primer da u svetu nema pravde: 

"RADE ODVRATNE STVARI DECI KAKO BI SE PODMLAĐIVALI"! Hejrau: Princ Endru je odličan primer da u svetu nema pravde! On nije uhapšen zbog seksualnih zločina!! Izvor: Kurir televizija