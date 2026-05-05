Slušaj vest

Večera na Met Gali 2026 i sama je bila umetničko delo, a dizajner događaja Raul Avila inspiraciju je pronašao u vrtovima severne Italije. U skladu sa temom, elementi vrta ugrađeni su u postavke stolova, centralne aranžmane i stolice u prostoru Hrama Dendur.

Stolove su tako krasili aranžmani od pravog voća - nara, krušaka, crnog grožđa, artičoka i kumkvata, kao i baštenskog cveća. Stolnjaci su izrađeni po meri u prugastom zeleno-belom uzorku, a Avila je za ovu priliku dizajnirao i posebne baštenske stolice, piše Vogue.

Dizajn kao pozorišna produkcija

Kako bi ušli u trpezariju, gosti su prolazili kroz otvor u zidu koji je bio uređen da izgleda poput "pomalo romantično oronulog zida italijanskog vrta", pojasnio je Derek Meklejn, nagrađivani scenograf koji sa Avilom na Met Gali radi od 2023. godine.

Meklejn, poznat po radu na Brodveju, uključujući mjuzikl "Mulen Ruž", kaže da svaku galu doživljava kao brodvejsku produkciju koja se izvodi samo jednu noć.

"Na neki je način svaka od njih drugačija vrsta predstave sa sopstvenom, potpuno različitom ličnošću", rekao je.

Jelovnik u tri sleda

Za jelovnik se pobrinuo Olivije Čeng Kejtering, takođe inspirisan konceptom severnoitalijanskog vrta. Istakli su sezonske prolećne namirnice i kuhinju te regije kako bi vrt preneli i na tanjir. Čeng i njegov tim zamislili su jelovnik kao priču u tri poglavlja koja se nadovezuju na temu uređenja i samu izložbu: predjelo (vrt), glavno jelo (statua) i desert (silueta).

"Ta tri sleda zaista vas vode na kulinarsko putovanje koje odražava duh izložbe", kaže Čeng.

Vrt i statua na tanjiru

Večera je započela predjelom od burate sa salatom od zelenih paradajza sa zovom, borovim iglicama i ogrozdom. Ideja je da ovaj vrt slavi rast, sezonalnost i svežinu te da je oblikovan, ali ne i ukroćen. Korišćenjem vodice od paradajza obojene zelenim biljem, burata je podsećala na zeleni paradajz - jedan od prvih u prolećnoj bašti.

Za glavno jelo poslužen je jagnjeći hrbat sa pana kotom od smrčaka, parmezanskim njokima, šparglama, šargarepom, mladim graškom i mentom.

"Jagnjeći hrbat vrlo je snažan element, izrazito skulpturalan, gotovo poput statue", napominje Čeng.

Deserti kao posveta modi

"Od tri sleda, desert je bio najdirektnije povezan sa izložbom "Costume Art". Poslužena su tri različita deserta inspirisana trima siluetama iz same izložbe", kaže Čeng.

Siluete su odabrali Ana Vintur i Endru Bolton, glavni kustos Instituta za kostime u Metropoliten muzeju umetnosti. Prvi desert bila je čokolada prožeta malinom sa "red velvet" biskvitom i čokoladnim kremom od maline. Inspiracija je bila haljina Aleksandera Mekvina iz njegove kultne kolekcije "Voss" za proleće 2001.

"Nadev je inspirisan bojama same haljine, koja je imala crvene i tamne tonove", pojasnio je Čeng.

Drugi desert bila je pavlova od jagoda i krem od marakuje sa mikrozelenilom bordo amaranta, nadahnuta "krvavim" kaputom Roberta Vuna iz kolekcije za proleće 2023. Poslednji je bio moka od bele čokolade sa kakao biskvitom i ganašom od tamne čokolade, inspirisan Diorovim "bar" kostimom iz kolekcije za proleće 2024. Čeng i glavni kuvar Šejn O’Nil želeli su da hrana ne bude samo ukusna, već i zabavna, maštovita i vizuelno privlačna – poput jestive umetnosti.

Pogledajte video: Kim Kardašijan, Met Gala 2022