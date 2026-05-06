Banjalučka influenserka Bojana Mutić podelila je sa javnošću tragičnu vest o smrti svog drugog sina, Maksima. Ova strašna porodična tragedija dogodila se samo dve godine nakon što je preminuo njen stariji sin, a Bojana je ranije otvoreno govorila o mukotrpnoj svakodnevici i neprestanoj brizi koju je posvećivala svojim naslednicima.

Život podređen bolesnoj deci

Zbog ozbiljno narušenog zdravlja njenih sinova, život ove majke bio je organizovan poput vojne discipline. Godinama jebdela nad njima, pružajući im medicinsku negu koja nije smela da prestane ni tokom noći.

"Zbog stalne brige o deci koja su u lošem zdravstvenom stanju i zahtevaju danonoćni nadzor, noću bdim i pazim na njih. Moram da pazim na otkucaje, da ih okrećem, iskašljavam, proveravam. Kad imam sreće, ujutro kad dođe teta oko devet sati, uspem da legnem i odspavam sat ili dva, a nekada ni toliko. Dešava se da spojim tri dana bez spavanja, ne karikiram, tako da je meni svaki dan borba za život i svaki dan sam mrtva umorna, slomljena, iscrpljena, ali sam opsesivno vojnički disciplinovana", opisala je ona svojevremeno za magazin "Hedonist".

Uprkos ekstremnom umoru, Bojana je isticala da su je teške okolnosti naterale da zanemari sopstvene granice izdržljivosti.

"Da mrtva ležim na podu, radila bih ono što moram i što mi je zadatak, kao vojnik. Iskustvo koje sam stekla brinući o deci počela sam da prenosim na sve životne situacije i prema svemu se postavljam kao da je život u pitanju. To nije normalno, ali sam, kroz nenormalni životni tempo, prestala da se obazirem na granice ljudskih mogućnosti".

Povlačenje iz javnosti

Vest o gubitku Maksima, Bojana je potvrdila bolnim saopštenjem, objasnivši da se njena porodica ponovo suočava sa neopisivom patnjom. Zamolila je za razumevanje i mir, naglasivši da se na neodređeno vreme povlači sa svih društvenih platformi i obustavlja poslovne saradnje.

"Dragi svi, moj sin Maksim je preminuo. Po drugi put, suočavamo se s nezamislivom tugom. Verujem da ćete razumeti našu potrebu da prethodne dane provedemo u krugu najbližih, u tišini i bez javnog oglašavanja. Međutim, postalo je sve teže i osetljivije komunicirati s ljudima koji nisu bili upoznati s onim što se dogodilo. Zato je ovo obraćanje, koliko god teško bilo, postalo neophodno – iz privatnih, ali i poslovnih razloga", navela je influenserka.

Funkcionisanje brenda u njenom odsustvu

Iako lično neće učestvovati u promocijama, Bojana je navela da će njen tim, predvođen administratorkom Jelenom, nastaviti da vodi tehnički i logistički deo njenog modnog brenda kako posao ne bi potpuno stao.

"Dakle, u narednom periodu neću lično promovisati, predstavljati niti objavljivati sadržaj vezan za svoj modni brend. Ipak, osnovni organizacioni deo posla nastaviće da funkcioniše bez mog javnog prisustva. Moj tim će preuzeti tehničke i logističke obaveze, pa će artikli, uključujući i novu kolekciju, biti dostupni putem zvaničnog web shopa", poručila je ona, uz veliku zahvalnost svima koji su joj uputili reči utehe i podrške.

