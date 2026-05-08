Kralj Čarls III, za koga treba napomenuti da je praktično od rođenja pripreman za život u diplomatiji, uspeo je da "otopi" hladnu spoljašnjost bivše slovenačke manekenke. Za svoj šarmantni pristup nagrađen je "nežnim dodirom po rukavu, toliko dugotrajnim da bi zgrozio poklonike kraljevskog protokola", navodi kraljevski biograf Kristofer Vilson za The Telegraph.

Susret koji je uzdrmao internet

Osmeh američke prve dame redak je prizor, ali tim više dobrodošao, a na internetu kruže brojni viralni video-snimci u kojima Melanija odmiče ruku svog supruga dok on pokušava da uspostavi trenutak bliskog kontakta. Baš zato je ovaj susret u mnogočemu, pa tako i u ovom detalju, postao viralan.

Pogledajte kako je protekla poseta Beloj kući:

Melanija Tramp, Donald Tramp, kralj Čarls III i kraljica Kamila tokom susreta u Beloj kući Foto: Suzanne Plunkett / Avalon / Profimedia, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poseta Beloj kući

Vredi se podsetiti da se ovaj zanimljiv trenutak dogodio tokom zvanične posete britanskog kralja i kraljice Beloj kući. Dok je Donald Tramp sa suprugom ugošćavao kraljevski par, pažnju javnosti privukla je neobična srdačnost između Melanije i kralja Čarlsa. Njihova neposredna komunikacija i opuštenost bili su u oštrom kontrastu sa često rezervisanim stavom koji prva dama pokazuje u prisustvu svog supruga, što je ovaj diplomatski susret pretvorilo u globalnu vest.

