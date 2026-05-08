Melanija Tramp, supruga američkog predsednika Donalda Trampa, navodno je tokom nedavne posete kraljevskom paru uputila posebnu poruku Kejt Midlton i njenoj porodici, prenose strani mediji.

Tokom državne posete kralja Čarlsa i kraljice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama, Melanija je provela vreme u društvu kraljice i tom prilikom, prema tvrdnjama čitača sa usana, poslala toplu poruku upućenu princezi od Velsa.

Kako se navodi, prilikom oproštaja od kraljevskog para 30. aprila, Melanija je izgovorila: - Srećno sa svime i uživajte. Pošaljite moju ljubav Ketrin i Vilijamu i njihovoj deci.

Ovaj gest dodatno je podgrejao priče o navodno bliskim odnosima Melanije Tramp i Kejt Midlton. Izvori bliski situaciji tvrde da američka prva dama ima veliko poštovanje prema princezi od Velsa i da joj se posebno divi.

- Melanija želi da Kejt, pre svega, dođe u posetu. Veoma je ceni i volela bi da je ugosti - naveo je jedan izvor za britanske medije.

Tokom boravka u Velikoj Britaniji, Melanija i Kejt su imale priliku da provedu vreme zajedno u okviru aktivnosti sa decom i predstavnicima izviđača, što je, prema svedočenjima prisutnih, doprinelo dodatnom zbližavanju.

Melanija Tramp, kraljica Kamila - zvanična poseta Beloj kući

Izvori ističu da je princeza od Velsa ostavila snažan utisak na Melaniju, posebno zbog načina na koji radi sa decom, ali i svoje neposrednosti i topline. Sličan utisak, kako se navodi, Melanija je ostavila i na ljude iz okruženja britanske kraljevske porodice.

- Bilo je zaista lepo videti njihovu interakciju. Razgovarale su sa decom, postavljale pitanja i bile vrlo opuštene. Melanija je čak komentarisala da su je neki radovi dece podsetili na njeno detinjstvo - navodi jedan od izvora.

Ovaj susret, prema pisanju medija, dodatno je učvrstio utisak o prijateljskom odnosu između Melanije Tramp i princeze od Velsa, iako se obe strane zvanično retko oglašavaju o privatnim kontaktima.

