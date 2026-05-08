Nije htela to lično da joj kaže, pa je iskoristila kraljicu Kamilu: Evo šta je Melanija Tramp poručila Kejt Midlton
Melanija Tramp, supruga američkog predsednika Donalda Trampa, navodno je tokom nedavne posete kraljevskom paru uputila posebnu poruku Kejt Midlton i njenoj porodici, prenose strani mediji.
Tokom državne posete kralja Čarlsa i kraljice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama, Melanija je provela vreme u društvu kraljice i tom prilikom, prema tvrdnjama čitača sa usana, poslala toplu poruku upućenu princezi od Velsa.
Kako se navodi, prilikom oproštaja od kraljevskog para 30. aprila, Melanija je izgovorila: - Srećno sa svime i uživajte. Pošaljite moju ljubav Ketrin i Vilijamu i njihovoj deci.
Ovaj gest dodatno je podgrejao priče o navodno bliskim odnosima Melanije Tramp i Kejt Midlton. Izvori bliski situaciji tvrde da američka prva dama ima veliko poštovanje prema princezi od Velsa i da joj se posebno divi.
- Melanija želi da Kejt, pre svega, dođe u posetu. Veoma je ceni i volela bi da je ugosti - naveo je jedan izvor za britanske medije.
Tokom boravka u Velikoj Britaniji, Melanija i Kejt su imale priliku da provedu vreme zajedno u okviru aktivnosti sa decom i predstavnicima izviđača, što je, prema svedočenjima prisutnih, doprinelo dodatnom zbližavanju.
Izvori ističu da je princeza od Velsa ostavila snažan utisak na Melaniju, posebno zbog načina na koji radi sa decom, ali i svoje neposrednosti i topline. Sličan utisak, kako se navodi, Melanija je ostavila i na ljude iz okruženja britanske kraljevske porodice.
- Bilo je zaista lepo videti njihovu interakciju. Razgovarale su sa decom, postavljale pitanja i bile vrlo opuštene. Melanija je čak komentarisala da su je neki radovi dece podsetili na njeno detinjstvo - navodi jedan od izvora.
Ovaj susret, prema pisanju medija, dodatno je učvrstio utisak o prijateljskom odnosu između Melanije Tramp i princeze od Velsa, iako se obe strane zvanično retko oglašavaju o privatnim kontaktima.
(Kurir.rs/Glossy)
