Melanija Tramp, iako nije poznata po komičarskom talentu, ove nedelje je uspela da nasmeje publiku na događaju u Beloj kući organizovanom u čast majki američkih vojnika. Međutim, smeh nije izazvala šalom, nego jednom rečju kojom je opisala svog supruga, predsednika Donalda Trampa.

Govoreći o njemu, Melanija je rekla da ga većina ljudi doživljava kao "snažnog vrhovnog zapovednika". Zatim je dodala da njegova "empatija nadilazi tu ulogu" i da ga čini "brižnim vođom koji ne zaboravlja da je svaki američki vojnik nečije dete". Upravo na reč "empatija" publika je prasnula u smeh.

Snimak koji se ubrzo proširio internetom pokazuje kako je Tramp na reakciju publike samo slegnuo ramenima, dok se čak i Melanija jedva suzdržala od smeha.

Zašto je reč "empatija" izazvala takvu reakciju

Empatija nije osobina koja se često javno povezuje s Donaldom Trampom, pa reakcija publike mnogima nije bila iznenađenje.

Kako je još u novembru istakao Džordž Konvej, Tramp je znao da pokazuje saosećanje, ali uglavnom prema osobama poput Vladimira Putina, Gislejn Maksvel, osuđenih učesnika nereda na Kapitolu 6. januara i neonacista koji su marširali u Šarlotsvilu.

Šta je empatija?

U psihologiji se empatija definiše kao sposobnost prepoznavanja, razumevanja i deljenja osećanja druge osobe. Ona uključuje mogućnost da se čovek "stavi u tuđu kožu", odnosno da razume kako se neko drugi oseća i zašto se tako oseća.

Psiholozi empatiju najčešće dele na dve glavne komponente:

Kognitivna empatija - sposobnost razumevanja tuđih emocija i perspektive.

- sposobnost razumevanja tuđih emocija i perspektive. Emocionalna empatija - sposobnost da i sami emocionalno osetimo deo onoga što druga osoba proživljava.

Empatija se smatra važnim delom emocionalne inteligencije i ključna je za razvijanje bliskih odnosa, saosećanja i društvene povezanosti.

"Bolno i ponižavajuće za dragog vođu"

Isečak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, gde su mnogi komentarisali da je prizor bio neprijatan za Trampa. "OMG. Publika u Beloj kući prasnula je u smeh kad je Melanija spomenula Trampovu 'empatiju'. Čak se i Melanija nasmejala. Bolno ponižavajuće za dragog vođu", napisao je jedan korisnik.

"Zamislite da ste toliko moralno bankrotirani da se vaša sopstvena žena nasmeje na samu pomisao da imate empatiju", dodao je drugi.

Mnogi su se složili da je reakcija bila očekivana. "Tramp je prvi koji bi se nasmejao na pomisao da ima empatiju" i "Čak i oni znaju da je to glupost", bili su neki od komentara.

Deo korisnika pitao se razume li Melanija uopšte značenje te reči. "Zna li ona šta znači empatija?", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Empatija je sposobnost razumevanja i deljenja tuđih osećanja. Očito se Melanija dočepala muževih zaliha Adderalla".

"Melanija koja Trampa naziva empatičnim vrhunac je komedije. Čak i ona zna da je to šala, publika je to samo rekla naglas", zaključio je jedan komentator.

(Kurir.rs/ Index.hr)

