Proslavljeni glumac Voja Brajović, prepoznatljiv po svom neprevaziđenom šarmu i brojnim ulogama, iza sebe ima dva braka. Njegova prva supruga Ljiljana odrekla se karijere u medicini kako bi postala stub njihove porodice, a plod te ljubavi su dvoje dece koja su danas takođe prepoznatljiva javnosti.

Iskrina potresna objava povodom Dana majki

Povodom međunarodnog praznika posvećenog majkama, glumica Iskra Brajović podelila je vesti o nezgodi koja je zadesila njenu majku. Uz fotografiju iz najranijeg detinjstva, Iskra je otkrila da se Ljiljana trenutno oporavlja na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA).

"Dan Majki i nije neki Dan majki ako majka nije tu nego kao moja, na primer, na VMA jer sam je zvala da kukam što sam majka i da mi pritekne u pomoć, a majka kao majka krene odmah u toj žurbi padne na lokvu pred mojom zgradom i polomi karličnu kost. I sve što imam da poželim za Dan majki jeste da su nam majke zdrave i da možemo da ih zagrlimo. Kao što ja moju grlim u mislima najjače i u svim trenucima kad nisam kraj nje", napisala je glumica.

Ljubav iz valjevskog komšiluka

Priča Voje i Ljiljane počela je još u detinjstvu u Valjevu, gde su bili prve komšije. Posebno je zanimljivo da je Ljiljanin otac, po struci lekar, svojevremeno lečio Voju dok je bio dečak. Kada su se venčali, ona je donela hrabru odluku da napusti medicinski fakultet kako bi se potpuno fokusirala na podizanje dece i dom.

Iz ovog braka rođeni su sin Vukota, koji je danas poznati maneken i scenarista, i ćerka Iskra, koja je krenula očevim putem i izgradila glumačku karijeru. Ljiljana je danas posvećena baka unucima Ines i Aronu, a njena ćerka često ističe koliko joj majčina podrška znači u svakodnevnom životu.

Iskra Brajović u detinjstvu sa majkom Ljiljanom

Razvod i novo poglavlje

Iako je njihova zajednica delovala čvrsto, par se na kraju razišao u Vojinim srednjim godinama. Nakon kraha prvog braka, legendarni glumac je sreću pronašao pored koleginice Milice Mihajlović, koja je od njega mlađa više od dve decenije.

