Glumački par Ketrin Zita-Džouns i Majkl Daglas već godinama žive na više lokacija, ali kako prenosi Hellomagazine, sada su odlučili da kupe i luksuzni penthaus u Rimu.

Glumica je navodno kupila višemilionsku nekretninu kao poseban poklon za svog supruga, zvezdu filmova "Niske strasti" i "Fatalna privlačnost".

Stan se nalazi u prestižnoj istorijskioj palati u blizini Pijace Navone, jedne od najpoznatijih rimskih lokacija, iz koje se pruža pogled prema bazilicisvetog Petra.

Ketrin Zita Džouns i Majkl Daglas

Kako prenose strani mediji, Majkl Daglas je prvi put video novi dom u Rimu prošle nedelje, a za Ketrin je u pitanju projekat kome se posebno posvetila. Nekretninu je razgledala još u novembru, a od tada je radila na renoviranju.

Na umetnička dela je potrošila milionske iznose, čime je stan pretvorila u lični i pažljivo uređen prostor.

Glumica je nedavno izjavila kako posedovanje više kuća nije preterivanje, već način života koji njihovoj porodici pruža udobnost i privatnost.

Penthaus je poslednja adresa slavnog para. Ketrin i Majkl su poslednjih godina najviše vezani za Njujork, a ranije su živeli i na Bermudima, Majorci i u Londonu.

Glavna lokacija im se nalazi u Irvingtonu u Njujorku, na imanju uz reku sa osam spavaćih soba i deset kupatila.

Međutim, par tu raskošnu nekretninu već duže vreme pokušava da proda, a nakon što su je prvo oglasili za 12 miliona dolara, cena je više puta snižavana.

