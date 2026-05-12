Kralj Čarls očigledno ima važnija posla. Uostalom, već je mlađem bratu oduzeo sve titule i izbacio ga iz Vindzora. Ali javnost, kivna posle otvaranja dokumenata vezanih za "dosije Epstajn", smatra da to nije bilo dovoljno i sve žešće pritiska dvor da preduzme ozbiljnije korake ne bi li bivšiprinc Endrudobio šta zaslužuje. A ako je verovati upućenima koji su otvorili dušu za Daily Mail, kraljica Kamila (78) u toj akciji trenutno igra glavnu ulogu.

Princ Endru Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Fil Dampijer, biograf i stručnjak za kraljevsku porodicu, kaže da se "ostrvila" i na bivšu vojvotkinju od Jorka Saru Ferguson, kao i na njihovu decu, princeze Beatris i Judžini. Želi da ih potpuno odstrani sa dvora i da se problem konačno reši. U toj nameri Kamila, navodno, ima najveću podršku u princu Vilijamu. Čarls odugovlači jer je, navodi izvor, uvek bio veoma vezan za svoje nećake, a jedna je ponovo u drugom stanju.

Kraljica Kamila Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Tenzije su i eskalirale nakon vesti koja je obišla svet pre nekoliko dana – da Judžini čeka treće dete sa suprugom Džekom Bruksbenkom. Princeza se, šuška se, plašila Čarlsove reakcije, međutim, nije stric taj od kog treba da strepi, već njegova supruga, a eksperti za prilike na dvoru izveli su takav zaključak pošto su primetili da je Kamilino ime izostalo iz zvaničnih čestitki. To ne može biti slučajnost, ubeđeni su.

Nova beba u kraljevskoj porodici menja i raspored nasleđivanja. Kad dobije treće dete,Judžiniće se naći ispred tetke, princeze Ane, u redu za tron, što možda deluje apsurdno kada se uzme u obzir aktuelna priča. Međutim, tako funkcioniše sistem, bez obzira na činjenicu da njen otac više ne nosi titulu princa.

Princeza Judžini Foto: John Rainford / Sipa Press / Profimedia

Kraljica Kamila, veruju oni koji joj tradicionalno nisu naklonjeni, nije srećna zbog te promene, a izgleda da se ni Vilijamu ne dopada razvoj situacije, jer se sestre nisu pojavile na tradicionalnom "Garden partiju" koji su pre nekoliko dana on i Kejt Midlton organizovali u prelepim vrtvovma Bakingemske palate.

Kejt Midlton Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Budućem kralju i princezi od Velsa pridružili su se vojvoda i vojvotkinja od Edinburga – princ Edvard i njegova supruga Sofi, kao i Zara Tindal, ćerka princeze Ane, dok su Judžini i Beatris propustile porodično okupljanje. Tog dana uživale su sa pop zvezdom Tejlor Svift, koja je sa verenikom Trevisom Kelsijem skoknula do Londona. "Da su došle na zabavu, svi bi pričali samo o njima", kaže izvor, koji veruje da ove godine s razlogom nisu pozvane.

