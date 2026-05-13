Prva dama Amerike Melanija Tramp je oduvek bila mršava i vitka, a budući da se ranije bavila modelingom nije ni čudo da je uvek imala besprekornu liniju.

Kako je ranije istakla, njen glavni motiv zdrave ishrane je taj što se oseća bolje i ima više energije.

Melanija odbacuje ideju strogog režima, a za Refenery29 je svojevremeno rekla da su čokolada i sladoled i dalje veliki deo njenog života i da je "dobro povremeno se prepustiti željama".

- Mislim da je tvom telu to potrebno... sve dok te stvari uravnotežite zdravom hranom- rekla je.

Pored toga što jede slatkiše, Melanija je veliki ljubitelj voća, uživa u vežbanju i uzima razne suplemente.

Kako je otkrila još 2019. godine, Melanija Tramp uzima tri suplementa kako bi imala zdravu kožu, kosu i nokte.

To su vitamini A, C i E. Naravno, za sve supelemente se treba prvo posavetovati sa lekarom, što je Melanija sigurno učinila.

Dan Melanije Tramp počinje ukusnim i zdravim smutijem koji sadrži borovnice, šargarepe, spanać, nemasni jogurt, sok od limuna, sok od pomorandže i sok od jabuke. Takođe, tu su i maslinovo ulje, laneno seme, omeka 3 i vitamin D.

Melanija Tramp

Kako piše Inside Edition, prva dama Amerike se trudi da jede najmanje sedam komada voća dnevno, a omiljene su joj jabuke i breskve.

Voli da jede i svež ananas i bananu, a uživa i u korpicama od maline.

Ako Melanija ima naporan dan, verovatno će jutarnji smuti zameniti činijom ovsene kaše, a to uopšte ne čudi ubudući da ovas može da smanji nivo šećera u krvi i holesterol, kao i da zaštiti od iritacije kože i smanji zatvor.

Ručak i večera se obično sastoje od domaćih jela i svežih proizvoda, a na osnovu njenih objava na društveni mrežama, možemo da primetimo da jede paradajz, krastavce, avokado i lisnato zeleno povrće.

Međutim, malo je verovatno da ćete naći luk ili artičoke na njenom meniju, jer je izrazila odbojnost prema njima.

Bez sirove ribe u ishrani Melanije Tramp

Nešto što je nikada nećete videti da jede jeste suši.

Tokom državne posete Japanu 2019. godine, ni ona ni njen suprug, predsednik SAD Donald Tramp, nisu jeli sirovu ribu.

- Stavila sam do znanja da ne jedem sirovu ribu- napisala je u svojim istoimenim memoarima, objavljenim 2024. godine.

Umesto toga, pripremljen je drugačiji meni sa zapadnim i japanskim jelima, a Melanija je tvrdila da je ono što je predstavljeno bila „ukusna mešavina ukusa i tekstura“.

Pored zdrave ishrane, prva dama održava formu šetajući sa tegovima pričvršćenim za članke, igrajući tenis i vežbajući pilates dva ili tri puta nedeljno.

