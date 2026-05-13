Slušaj vest

Predstavnici Srbije, grupa Lavina, plasirali su se u finale Evrovizije 2026, a njihov nastup u prvom polufinalu i dalje se prepričava na društvenim mrežama.

Niški bend je nastupio poslednji, pod rednim brojem 15, sa pesmom „Kraj mene“, a na scenu u Beču doneo je žestok zvuk, futurističku estetiku i pirotehniku koja je bila deo njihovog scenskog nastupa.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup:

1/9 Vidi galeriju Grupa Lavina, Evrovizija 2026 Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mikrofon u obliku mača bio deo spektakla

Posebnu pažnju privukao je stalak za mikrofon u obliku mača, na kojem je tokom nastupa gorela vatra kao deo scenskog efekta. Upravo taj detalj dodatno je pojačao mračnu, metal estetiku Lavine i učinio nastup Srbije jednim od vizuelno upečatljivijih u prvoj polufinalnoj večeri.

Stalak u obliku mača grupe Lavina koji je goreo na Evrovizijskoj sceni Foto: RTS Printscreen

Nakon što je pesma završena, pomoćni radnici su brzo izašli na scenu sa protivpožarnim aparatima kako bi ugasili vatru sa stalka. Snimak tog trenutka počeo je da se deli na društvenim mrežama, a mnogima je upravo taj kadar bio zanimljiv završetak već efektnog nastupa. Ovaj momenat nije prikazan u televizijskom prenosu tako da predstavlja zanimljiv momanet ljudi koji su bili u areni.

Radnici obezbeđenja gase požar nakon benda Lavina Foto: x/@Pri_Letterman

Futuristički kostimi i metal energija

Lavina je nastup iznela u futurističkim crnim kostimima sa trodimenzionalnim detaljima, nitnama i alkama, nalik scenskim oklopima. Utisak je dodatno pojačan scenskom šminkom i pirotehnikom, koja se uklopila u atmosferu pesme „Kraj mene“.

Grupu predvodi glavni vokal Luka Aranđelović,a članovi Lavine su i Pavle Aranđelović, Andrija Cvetanović, Pavle Samardžić, Nikola Petrović i Bojan Ilić.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 49.43% Da 41.8% Samo finale 8.77%

Srbija prošla u finale

I dok se na mrežama komentariše trenutak kada su radnici gasili vatru sa mikrofona u obliku mača, najvažnija vest za domaću publiku jeste da je Srbija izborila finale.

Video: Ko su momci iz benda Lavina

Ko su momci iz benda Lavina koji predstavljaju Srbiju na Evroviziji? Izvor: Kurir