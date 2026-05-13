U Beču se sinoć održavlo prvo polufinale jubilarnog, 70. izdanja Evrovizije, a pored naše grupe Lavina nastupio je i predstavnik Izraela. Njegovo učešće pratila je velika polemika, kao i brojni pozivi da se Izrael izbaci iz takmičenja zbog genocida u Gazi.

Izrael predstavlja Noam Betan sa pesmom „Michelle“, koja se izvodi na hebrejskom, francuskom i engleskom jeziku. Neposredno pre i tokom njegovog nastupa iz publike su se mogli čuti zvižduci i negodovanje, slično reakcijama koje je prošle godine doživela i njegova koleginica Juval Rafael.

Pesma „Michelle“ govori o toksičnoj vezi i potrebi da čovek pronađe snagu da ode kada odnos više ne funkcioniše.

Nastup Izraela na Evroviziji 2026:

Podsetimo, Izrael je pre nekoliko dana dobio i upozorenje od Evropske radiodifuzne unije (European Broadcasting Union - EBU), koja je zvanično reagovala prema izraelskom javnom servisu KAN zbog spornih promotivnih snimaka.

Direktor Evrovizije, Martin Grin, u saopštenju je naveo da su primećeni video-snimci u kojima se publika direktno poziva da glasa za izraelskog predstavnika.

„U petak, 8. maja, skrenuta nam je pažnja na to da su objavljeni i distribuirani video-snimci sa uputstvom na ekranu da se ‘glasa 10 puta za Izrael’, a koje je objavio izvođač koji predstavlja KAN. U roku od 20 minuta kontaktirali smo delegaciju KAN-a kako bismo zatražili da odmah obustave svaku distribuciju tih video-snimaka i uklone ih sa svih platformi na kojima su bili objavljeni. Oni su odmah postupili po tom zahtevu“, navodi se u izjavi Martina Grina.

On je dodao da pravila Evrovizije, kada je reč o promociji i glasanju, prvenstveno imaju cilj da spreče velike plaćene kampanje trećih strana.

„Međutim, korišćenje direktnog poziva publici da za jednog izvođača ili pesmu glasa 10 puta nije u skladu sa našim pravilima niti sa duhom takmičenja. Obim glasanja na Evroviziji znači da takve aktivnosti ne mogu značajno uticati na konačan rezultat, a 50 odsto ukupnih glasova ove godine dolazi od profesionalnih žirija“, poručio je Grin.

U saopštenju se navodi i da će Evropska radiodifuzna unija preduzeti odgovarajuće mere ukoliko se ovakva praksa nastavi. Fanovi Evrovizije na društvenoj mreži X podsetili su da su upravo na ovakvo ponašanje ranije upozoravale televizijske kuće iz Irske, Islanda, Holandije, Slovenije i Španije prilikom donošenja novih pravila takmičenja.

Takođe, istaknuto je i da predstavnike ovih pet zemalja ove godine nećemo gledati na Evroviziji upravo zbog neslaganja sa učešćem Izraela u takmičenju.

