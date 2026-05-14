Jedno od prvih putovanja kao prva dama

Američki predsednik Donald Tramp doputovao je danas u dvodnevnu posetu Kini, sedam godina nakon što je sa suprugom Melanijom Tramp boravio u ovoj zemlji. Prva dama SAD se na tom putovanju istakla sjajnim stilom.

Bilo je to jedno od prvih službenih putovanja Melanije Tramp sa pozicije prve dame Amerike. I te godine, u januaru, organizovana je inauguracija Donalda Trampa, a onda se čuveni par novembru uputio u Kinu.

Svetska javnost je tada tek upoznavala njen stil odevanja, koji je vremenom uzdigla na veoma visok nivo, a modna izdanja koje je nosila u Kini spadaju u red njenih najboljih stajlinga.

Melanija Tramp je u međuvremenu navikla javnost na svoj efektan stil, ali i pored toga ni danas ne izostaju sjajni utisci o njenim odevnim kombinacijama.

Odlične kritike pratile su njen stil odevanja 2017. Mnoge je iznenadila kada se pojavila u Prva cipelama Ballalla Nappa Shiny brenda Christian Louboutin od 527 dolara, tokom šetnje Kineskim zidom. Bio je to praktičan i odličan modni izbor. Moglo bi reći i očekivan, ali s obzirom na to da je do tada uglavnom u javnosti nosila vrtoglavo visoke štikle, baletanke su zbog toga bila još upadljivije.

„Ovo je prelepo. Ovo je neverovatno", govorila je Melanija Tramp dok je razgledala Kineski zid, a modni kritičari su sličnim rečima uzvratili komentarišući njen stajling.

Melanija je nosila balentanke i kada je istog dana posetila zoološki vrt u Pekingu. Do tada je njen suprug već otputovao u Vijetnam da bio nastavio diplomatsku turneju, a ona je ostala u Kini.

Hranila je čuvenu džinovsku pandu u zoološkom vrtu, Gu Gu, izdancima bambusa, nakon što su joj zaposleni preneli detalje o ishrani i dresuri ove retke životinje. Srela se i sa decom, školarcima u Kini, kojima je podelila plišane igračke beloglavog orla dok su mališani mahala američkim i kineskim zastavama.

Si Đinping sa suprugom i Donald Tramp sa suprugom Melanijom Foto: Xinhua / Eyevine / Profimedia

Efektan stajling nosila je i na državnoj večeri sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i njegovom suprugom Peng Lijuan u Velikoj sali naroda. Obukla je tada Gucci haljinu i Manolo Blahnik potpetice.

Trampovi su 2017. boravili 12 dana u Aziji, i za to vreme je Melanija Tramp prikazala seriju sjajnih modnih izdanja.

