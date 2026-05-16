Finale Evrovizije održava se večeras od 21. čas, a direktan prenos će biti emitovan na RTS. Međutim, ove godine doći će do promene u timu koji će saopštavati glasove iz Beograda.

Gledaoci kraј malih ekrana navikli su da ih kroz finalno veče Evroviziјe vodi Dragana Kosјerina, ali će ovoga puta njeno mesto preuzeti njena koleginica Kristina Radenković.

Kako Telegraf saznaјe, Kosјerina јe trenutno na bolovanju, zbog čega ove godine neće biti deo finalne evroviziјske večeri, što јe iznenadilo broјne gledaoce koјi su navikli da upravo ona bude zaštitno lice prenosa.

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem"

Nemačka – Sara Engels, "Fire"

Izrael – Noam Betan, "Michelle"

Belgija – Esila, "Dancing on the ice"

Albanija – Alis, "Nân"

Grčka – Akilas, "Ferto"

Ukrajina – Leleka, "Ridnym"

Australija – Delta Gudrem, "Eclipse"

Srbija – Lavina, "Kraj mene"

Malta – Ejdan, "Bella"

Češka – Danijel Žiška, "Crossroads"

Bugarska – Dara, "Bangaranga"

Hrvatska – Lelek, "Andromeda"

Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei"

Francuska – Monro, "Regarde"

Moldavija – Satoši, "Viva Moldova"

Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin"

Poljska – Alicja, "Pray"

Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más"

Švedska – Felicija, "My system"

Kipar – Antigoni, "Jalla"

Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si"

Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya"

Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me"

Austrija – Kozmo, "Tanzschein"

(Kurir.rs/Telegraf)