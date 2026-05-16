Predstavnici Srbije, grupa Lavina, nastupili su večeras u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Kraj mene“, i to pod rednim brojem 9. Posle snažnog nastupa u polufinalu, od naših predstavnika se očekivalo mnogo, a Lavina je u finalu još jednom pokazala zašto je njihova pesma jedna od najupečatljivijih koje je Srbija poslednjih godina poslala na evrovizijsku scenu.

Mač, vatra i nastup koji ne liči ni na jedan drugi

Lavina je na scenu donela ono po čemu se od početka izdvojila — mračnu, snažnu i gotovo filmsku atmosferu, u kojoj se spajaju metal, drama i emocija. Momci su nastupili u futurističkim crnim kostimima, nalik oklopima, sa metalnim detaljima, nitnama i scenskom šminkom koja je dodatno pojačala utisak da gledamo mnogo više od običnog evrovizijskog nastupa.

U centru pažnje bio je frontmen Luka Aranđelović, koji je pesmu nosio snažnim vokalom i gotovo neprekidnom napetošću u izrazu. Nastup je počeo tamnije i zategnutije, sa fokusom na glas, atmosferu i krupne kadrove, a zatim se postepeno pretvarao u pravu eksploziju zvuka, svetla i pokreta.

Poseban simbol nastupa bio je stalak za mikrofon u obliku mača, jedan od najprepoznatljivijih detalja srpskog scenskog nastupa ove godine. Upravo taj mač, uz vatru i pirotehniku, dao je pesmi „Kraj mene“ vizuelni identitet koji se pamti na prvo gledanje. Evrovizijski komentatori i fanovi su i ranije izdvajali upravo „flaming sword“ momenat kao jedan od detalja po kojima se Srbija razlikuje od konkurencije.

Ovacije fanova za Lavinu

Za razliku od mnogih nastupa koji se oslanjaju na šarenilo, ples i brze kadrove, Srbija je igrala na intenzitet. Lavina nije pokušala da ublaži svoj izraz zbog Evrovizije — naprotiv, donela je pesmu koja zvuči kao kulminacija besa, bola i oslobađanja.

Publika u dvorani reagovala je glasno, posebno u završnici, kada se nastup potpuno otvorio i kada su svetla, vatra i vokal napravili najjači trenutak pesme. To je bio deo u kojem je Lavina zaista opravdala ime - sve je delovalo kao talas koji se dugo gradi, a onda se sruči na scenu.

Anketa Ko će pobediti na Evroviziji 2026? Moguć je izbor više odgovora Danska – Seren Torpegor Lun, Før vi går hjem 1.23% Nemačka – Sara Engels, Fire 1.23% Izrael – Noam Betan, Michelle 3.28% Belgija – Esila, Dancing on the ice 0.82% Albanija – Alis, Nân 0.96% Grčka – Akilas, Ferto 6.29% Ukrajina – Leleka, Ridnym 1.09% Australija – Delta Gudrem, Eclipse 3.15% Srbija – Lavina, Kraj mene 52.67% Malta – Ejdan, Bella 0.55% Češka – Danijel Žiška, Crossroads 0.41% Bugarska – Dara, Bangaranga 5.47% Hrvatska – Lelek, Andromeda 5.75% Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, Eins, zwei, trei 0.14% Francuska – Monro, Regarde 0.41% Moldavija – Satoši, Viva Moldova 0.55% Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, Liekinheitin 4.24% Poljska – Alicja, Pray 0.41% Litvanija – Lion Seka, Sólo quiero más 0.14% Švedska – Felicija, My system 0.96% Kipar – Antigoni, Jalla 2.6% Italija – Sal da Vinči, Per sempre si 3.28% Norveška – Jonas Lov, Ya ya ya 0.82% Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, Choke me 2.19% Austrija – Kozmo, Tanzschein 1.37% Glasaj

Srbija je ove godine poslala nešto drugačije, hrabrije i žanrovski mnogo tvrđe od uobičajene evrovizijske formule.

Kako se Srbija kotira na kladionicama?

Prema trenutnim evrovizijskim kladionicama, Srbija nije među glavnim favoritima za pobedu. EurovisionOdds navodi da je Srbija trenutno oko 20. mesta, sa približno 1 odsto šanse za pobedu.

Ipak, Lavina je još u polufinalu pokazala da kladionice ne moraju da budu jedino merilo. Srbija je iz prvog polufinala prošla u finale nakon nastupa pod rednim brojem 15, a upravo je taj nastup već tada privukao pažnju fanova i otvorio priču o mogućem jakom rezultatu kod publike.

Za Srbiju bi večeras ključ mogao da bude televoting.

Srbija ima nastup o kojem se priča

Bez obzira na konačan plasman, Lavina je uspela da Srbiji donese jedan od najupečatljivijih nastupa ovogodišnje Evrovizije. „Kraj mene“ nije pesma koja se uklapa u šablon, ali upravo zbog toga ima snagu da se izdvoji.

Na sceni u Beču, Srbija nije izgledala kao zemlja koja igra na sigurno. Lavina je izašla sa jasnom idejom, moćnim vizuelnim identitetom i energijom koja je publiku naterala da reaguje. A u finalu Evrovizije, to je već velika stvar.

Video: Ruslana navija za Lavinu