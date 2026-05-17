Bugarska predstavnica Darina Nikolajeva Jotova, Dara, odnela јe sinoć pobedu na Evroviziјi sa pesmom "Bangaranga", a nakon velikog finala poјavila se na konferenciјi za mediјe gde јe sumirala utiske posle triјumfa. Vidno emotivna i uzbuđena, pevačica niјe krila koliko јoј ova pobeda znači.

"Imala sam anksiozni napad"

Ona јe priznala da јe tokom čitave večeri bila izuzetno nervozna, posebno u trenucima kada su se sabirali glasovi publike i žiriјa, ali i neposredno pre nastupa. Sa puno emocija govorila je o anksioznosti koja ju je obuzela ali i u to da je snažno verovala u pobedu kao i lekciji koju je naučila na ovom takmičenju.

"Kada sam pobedila, imala sam snažni anksiozni napad, tu je bio moj muž koji me je zagrlio. Čekala sam tri sata da me sve prođe, mislila sam i pitala sam sebe: "Zašto radim ovo sebi i svom telu" da li toliko volim muziku da čuvam svoje mentalno zdravlje i sve što pokušavam da sačuvam. Spustila sam ruke na zemlju, spavala sam sedam sati. Muž mi je rekao ići ćeš na Evroviziju, ti ćeš ići na Evroviziju, znamo to. Nisam mogla da kažem ne. Rekla sam: "Znaš šta, idem, i uradiću najbolje. Spremna sam, pobediću". I da nisam, bez obzira na rezultate to je iskustvo, jer je ovo pesma moja i verujem u nju. Poruka je: "Ljubav uvek pobedi", rekla je Dara na konferenciji.

Pevačica јe tokom konferenciјe sve vreme bila nasmeјana, a tu je bio i njen suprug Turčin koji joj je velika podrška.

Nastup oduševio Evropu

Podsetimo, Dara je imala spektakularan nastup na ovom evropskom muzičkom takmičenju zbog čega je ostavila publiku i žiri širom Evrope bez teksta. Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.

O čemu govori pesma "Bangaranga"

Njena evrovizijska pesma "Bangaranga" spojila je moderni pop i elemente bugarskog folklora, inspirisane tradicionalnim kukeri ritualima. Upravo je taj spoj mnoge osvojio, pa su strani mediji pisali da je nastup bio "drugačiji od tipične evrovizijske formule". Sama pevačica je za svetske medije otkrila pravo poreklo reči: "Sama reč potiče iz jamajčanskog slenga i znači 'buka', 'komešanje', to je prelep nered".

Dara je objasnila da ova pesma ima "sirovu i fonetsku moć", a nju lično asocira na kukere - prepoznatljivi bugarski običaj u kojem kostimirani muškarci izvode rituale kako bi uplašili i oterali zle duhove.

Na takmičenju Dara je ostvarila ogromnu pobedu - osvojila je čak 516 poena, a publika joj je dala impresivnih 312 poena. Time je Bugarska prvi put u istoriji osvojila Evroviziju. Fanovi na društvenim mrežama su bili potpuno oduševljeni njenim nastupom. Neki od jačih komentara bili su da je Bugarka "počistila celu konkurenciju", dok su mnogi hvalili njenu energiju, koreografiju i kontrolu glasa tokom zahtevnog nastupa.

