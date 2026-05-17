Slušaj vest

Dara je Bugarskoj donela prvo mesto na Evrovizijii preselila ovo čuveno muzičko takmičenje u Sofiju. Nakon sumiranja utisaka posle finala, na red je došlo i komentarisanja nastupa izvođača, tačnije njihovih stajlinga.

Evrovizija nije donela samo muzički već i modni spektakl. Šljokice, korseti, gole haljine i latekst je sve ono što se od ovog takmičenja i očekuje. 

Dame nas u tome ni ove godine nisu izneverile, a najviše mašte rasplamsale su predstavnice Nemačke, Finske, Kipra i Švedske.

O ovim damama na Evroviziji su svi govorili:

Ove dame su na Evroviziji privukle pažnju svojim stajlinzima Foto: JENS BUTTNER / AFP / Profimedia, TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia, H. Saukkomaa / Lehtikuva / Sipa Press / Profimedia

Nemačka je nastupala u finalu druga po redu. Sara Engels sa plesačicama nastupila je druga po redu u finalnoj večeri i podigla atmosferu do usijanja. Iako nakon žreba nije bila zadovoljna zbog toga što će se predstaviti odmah na početku, sve je učinila da njen nastup bude nezaboravan. 

Predstavnica Belgije Esila u beloj kožnoj haljinici izašla je na scenu i pokazala svoje umetničke performanse. Pesma im nije najbolje prošla, ali pohvale za ovu lepoticu se nižu.

Belgija, Evrovizija 2026 Foto: RTS Printscreen

Dara je neprikosnovena svojom vrcavom energijom, a govoreći o stajlingu nije se mnogo pretrgla, već je odabrala stari dobri lateks bodi što je očigledno bilo dobitna kombinacija.

Finkinja je umalo zapalila scenu vastrom koja je dominirala na nastupu ali i svojim zadovljivim izgledom. Kratka bela haljina, mrežaste čarape i čizmice bili su dobitna kombinacia. 

Predstavnica Kipra, Antigoni Bakston na Evroviziji 2026 Foto: RTS Printscreen

Kipranka je nešto što nam je svima privuklo pogled i prikovalo ga za male ekrane. Ima li ko da je odoleo energičnoj i seksepilnoj Antigoni?

Ne propustitePop kulturaHrvatska grupa Lelek o glasovima žirija iz Srbije: Pomenule i "Lavinu", a evo šta misle o pobednici
Grupa Lelek, Evrovizija 2026
Pop kulturaDara iz Bugarske na srpskom se obratila našoj publici: Pobednica Evrovizije zapevala i čuveni srpski hit (video)
Bugarska, Evrovizija 2026 (Finale)
Pop kulturaZanimljiva veza Luke iz benda Lavina i pobednice Evrovizije: Oglasila se njegova devojka, pa sve objasnila
Luka Aranđelović iz grupe Lavina i pobednica Evrovizije Dara
Pop kulturaZbog Dare uzdiše cela Evropa, a niko nije znao da je lepotica iz Bugarske udata: Evo ko je njen muž
Dara pobednica Evrovizije 2026

01:54
Lavina stigla u Beograd Izvor: Kurir