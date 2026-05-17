Darina Nikolajeva Jotova zvana Dara pobedila je sinoć na 70. Evroviziji koja se održala u Beču i donela svojom narodu salvu pozitivne energije. Ona se nakon trijumfa vratila kući gde joj je priređen spektakularan doček.

Fanovi svih generacija ogrnuti zastavama uzvikivali su Darino ime, spremili su transparente podrške i dobrodošlice kao neizbežne konfete.

Vidno emotivna i uzbuđena, pevačica niјe krila koliko јoј ova pobeda znači.

Ona јe priznala da јe tokom čitave večeri bila izuzetno nervozna, posebno u trenucima kada su se sabirali glasovi publike i žiriјa, ali i neposredno pre nastupa.

"Kada sam pobedila, imala sam snažni anksiozni napad, tu je bio moj muž koji me je zagrlio. Čekala sam tri sata da me sve prođe, mislila sam i pitala sam sebe: "Zašto radim ovo sebi i svom telu" da li toliko volim muziku da čuvam svoje mentalno zdravlje i sve što pokušavam da sačuvam. Spustila sam ruke na zemlju, spavala sam sedam sati. Muž mi je rekao ići ćeš na Evroviziju, ti ćeš ići na Evroviziju, znamo to. Nisam mogla da kažem ne. Rekla sam: "Znaš šta, idem, i uradiću najbolje. Spremna sam, pobediću". I da nisam, bez obzira na rezultate to je iskustvo, jer je ovo pesma moja i verujem u nju. Poruka je: "Ljubav uvek pobedi", rekla je Dara na konferenciji.

Pevačica јe tokom konferenciјe sve vreme bila nasmeјana, a tu je bio i njen suprug Turčin koji joj je velika podrška.

O čemu govori pesma "Bangaranga"

Njena evrovizijska pesma "Bangaranga" spojila je moderni pop i elemente bugarskog folklora, inspirisane tradicionalnim kukeri ritualima. Upravo je taj spoj mnoge osvojio, pa su strani mediji pisali da je nastup bio "drugačiji od tipične evrovizijske formule". Sama pevačica je za svetske medije otkrila pravo poreklo reči: "Sama reč potiče iz jamajčanskog slenga i znači 'buka', 'komešanje', to je prelep nered".

Dara je objasnila da ova pesma ima "sirovu i fonetsku moć", a nju lično asocira na kukere - prepoznatljivi bugarski običaj u kojem kostimirani muškarci izvode rituale kako bi uplašili i oterali zle duhove.