Slušaj vest

U najnovijem intervjuu za BBC London, australijska pevačica Kajli Minog (57), kojoj je rak dojke dijagnostikovan 2005. godine, podelila je da je iskustvo sa ovom bolešću nikada nije napustilo.

„Odakle uopšte da počnem? Šok“, rekla je muzička zvezda o trenutku kada je saznala dijagnozu. „Pokušavaš da razumeš nešto o čemu nikada ranije nisi razmišljao. To je ubrzani kurs.“

„To je nešto veoma duboko i dugotrajno, i na mnogo načina je i danas sa mnom“, dodala je Minog.

Kajli Minog Foto: CARLOS JASSO / AFP / Profimedia

Autorka hita „All the Lovers“ takođe otvara dušu o svojoj borbi sa bolešću u novoj Netflix dokumentarnoj seriji pod nazivom „Kylie“ (koja počinje sa strimovanjem 20. maja).

„Osećala sam se odvojeno od sopstvenog tela“, kaže Kajli u emotivnom trejleru. „Bila sam tako uplašena onoga što me čeka.“ Njena sestra Deni Minog dodaje: „Nismo znali da li će ikada više biti dobro.“

U ranijem intervjuu za CBS News iz decembra 2023. godine, Kajli, koja je zvanično izlečena od raka 2006. godine, opisala je ovo iskustvo kao traumu.

„To je trauma, a svaka trauma ostaje u vama. Iskustvo dijagnoze raka živeće u meni. Bilo je teško. Ali je bilo i neverovatno“, ispričala je pevačica.

Foto: Cristina Massei / Alamy / Profimedia

„Neverovatno u smislu da postanete veoma svesni svog tela, ljubavi koja vas okružuje, svojih sposobnosti i mnogih drugih stvari“, dodala je. Zvezda je objasnila da joj je muzika pomogla da prihvati sve kroz šta je prolazila.

„Pevam da bih sve to procesuirala, mislim. Pišem da bih procesuirala. Nastupam da bih procesuirala. A ponekad mislim da živim da bih nastupala“, rekla je i prisetila se samog početka: „Bilo je kao da je Zemlja skliznula sa svoje ose. Vidiš sve drugačije.“

Kajli Minog Foto: James Shaw / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Sećam se kada sam dobila dijagnozu, a svet još uvek nije znao za to. Bila sam sa bratom i tadašnjim dečkom – svi smo bili u potpunom bunilu i otišli smo u jedan kafić. Konobar nas je pitao: 'Hej, kako ste danas?' Mi smo samo robotski odgovorili: 'Dobro, hvala', i u tom trenutku sam pomislila – ti zapravo nemaš pojma kroz šta bilo ko prolazi. Pomislila sam kako će ta ista osoba već sutra videti vesti i reći: 'O moj Bože, bila je ovde juče, a nismo znali'“, prisetila se Kajli.