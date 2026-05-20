Glasanje srpskog stručnog žirija na Evroviziji izazvalo je burne reakcije, posebno zbog toga što Hrvatska od žirija iz Srbije u finalu nije dobila nijedan poen, dok joj je publika iz Srbije dodelila maksimalnih 12 bodova. Zbog toga se posle finala otvorilo pitanje koje je mnoge najviše zanimalo: kako je glasao svaki član srpskog žirija pojedinačno? Međutim, taj odgovor će za javnost ostati misterija.

Pravilo postoji i vrlo je jasno

U zvaničnim pravilima Evrovizije navodi se da svaka zemlja učesnica ima nacionalni stručni žiri koji imenuje javni servis. Članovi žirija pojedinačno rangiraju pesme, a njihovi rangovi se zatim pretvaraju u zajednički rezultat nacionalnog žirija. Samo deset najbolje rangiranih pesama dobija poene po evrovizijskom sistemu: 12, 10, 8, pa zatim od 7 do 1.

Međutim, najvažniji deo za ovu temu nalazi se u odeljku o objavljivanju rezultata. U pravilima EBU jasno stoji da se rezultati glasanja objavljuju na zvaničnom sajtu Evrovizije posle finala, ali i da se glasovi žirija anonimizuju pre objavljivanja.

To znači da javnost može da vidi kako je glasao žiri neke zemlje kao celina, može da vidi i anonimne podatke o rangiranju, ali ne može da zna koji konkretan član žirija stoji iza kog redosleda.

Kontaktirali smo RTS i EBU

Povodom polemike oko glasanja srpskog žirija kontaktirali smo RTS i objašnjeno nam je da nemaju ovlašćenje da objave pojedinačne glasove žirija zbog pravila EBU.

Nakon toga, obratili smo se i Evropskoj radiodifuznoj uniji. Iz EBU su nam odgovorili da je zabeležen "fer i validan rezultat" glasanja žirija iz 35 zemalja učesnica, kao i publike iz svih 148 zemalja koje su ove godine glasale na Evroviziji. Dodali su da je rezultat proverio i potvrdio njihov partner za glasanje, kompanija Once.

U odgovoru EBU navedeno je i da se na zvaničnoj stranici Evrovizije mogu videti anonimizovani podaci o glasanju srpskog žirija, kao i spisak imena članova žirija, ali da dodatne informacije ne dele.

Ko je bio u srpskom žiriju?

Prema RTS, stručni žiri Srbije činili suDušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Aleksandra Kovač, Anđela Vranić Lores, Jelena Tomašević i Marija Marić Marković, poznatija kao Mari Mari.

Njihov zajednički rezultat u finalu izgledao je ovako: 12 poena dobila je Grčka, 10 Italija, osam Malta, sedam Bugarska, šest Danska, pet Norveška, četiri Izrael, tri Moldavija, dva Australija, a jedan poen Poljska. Hrvatska se nije našla među deset zemalja kojima je srpski žiri dodelio bodove.

Sa druge strane, publika iz Srbije glasala je potpuno drugačije. Gledaoci su Hrvatskoj dali maksimalnih 12 poena, dok je 10 poena otišlo Bugarskoj, a osam Grčkoj.

Kako se pojedinačni glasovi pretvaraju u rezultat žirija?

EBU u objašnjenju sistema glasanja navodi da svaki nacionalni žiri ima sedam članova. Svaki član samostalno rangira sve pesme od najbolje do najslabije, bez izjednačenih mesta, bez uzdržavanja i bez mogućnosti da glasa za svoju zemlju. U finalu se rangira 25 pesama.

Članovi žirija pesme ocenjuju na osnovu nekoliko kriterijuma: kompozicije i originalnosti, kvaliteta scenskog nastupa, vokalnih sposobnosti izvođača i ukupnog utiska.

Kada svi članovi predaju svoje rang-liste, sistem ih objedinjuje u jedan rezultat nacionalnog žirija. Iz tog zbirnog redosleda zatim se dodeljuju poeni: 12 za prvo mesto, 10 za drugo, osam za treće, pa od sedam do jednog poena za preostale zemlje u top deset.

Zbog toga je moguće da neka zemlja kod jednog ili više članova žirija bude bolje rangirana, ali da na kraju ipak ne uđe u zajedničkih top deset.

Zašto se glasovi anonimizuju?

Evrovizijski sistem je postavljen tako da se štiti nezavisnost glasanja. EBU navodi da članovi žirija ne smeju da razgovaraju o svojim rangiranjima sa drugima, niti da javno iznose svoje preference, uključujući i društvene mreže. Svaki član potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je pesme ocenio nezavisno.

Za 2026. godinu dodatno su pooštrena pravila. Broj članova žirija povećan je sa pet na sedam, uvedena je obaveza da najmanje dva člana budu uzrasta od 18 do 25 godina, a svi članovi moraju da potvrde da će glasati nezavisno i nepristrasno.

Ako član žirija prekrši pravila EBU-a, može biti diskvalifikovan iz procesa glasanja, a njegov pojedinačni rang ne ulazi u rezultat nacionalnog žirija.

Šta javnost može da vidi, a šta ostaje nedostupno?

Javnosti su dostupni osnovni delovi glasanja: zna se ko je bio u nacionalnom žiriju, zna se kako je žiri jedne zemlje glasao kao celina i mogu se videti anonimizovani podaci o pojedinačnim rangiranjima. Međutim, ono što se ne objavljuje jeste veza između ta dva podatka - ime člana žirija i njegova konkretna lista.

Razlog za to je način na koji EBU štiti proces glasanja. Članovi žirija treba da glasaju nezavisno, bez dogovaranja, pritiska javnosti, delegacija ili drugih učesnika. Kada bi se uz svako ime objavljivala i kompletna rang-lista, glasanje bi vrlo lako moglo da postane prostor za javni obračun, targetiranje pojedinaca ili pritisak na članove žirija u narednim godinama.

Zato EBU pravi razliku između transparentnosti rezultata i zaštite pojedinačnog glasanja. Javnost može da proveri konačan ishod i vidi kako je glasao žiri kao celina, ali se ne otkriva koji član stoji iza kog redosleda. Na taj način se čuva princip da članovi žirija ocenjuju pesme po svom stručnom utisku, a ne pod teretom toga kako će njihovo lično rangiranje kasnije biti dočekano u javnosti.

Video: Komentar grupe Lelek na pobedu Bugarske