ITKONEKT 2018: Upoznajte Google eksperte u Beogradu

Po prvi put u Srbiju i Beograd dolazi kreator CSS-a, zatim bivši direktor razvoja u PayPalu, talentovani Google experti, predstavnici iz Microsofta iz Amerike. Ekskluzivno će Beograđanii moći da slušaju iz prve ruke šta je novo u C#7 i šta nas očekuje u C#8, zatim o .NET Core 2.1 koji još nije ni u upotrebi i sl.

Svi oni koji još nisu obezbedili svoje mesto na konferenciji, trebalo bi da požure, pošto je broj mesta ograničen. Konferencija se održava 14. I 15. aprila u hotelu Metropol. Više informacija se može pronaći na linku.

Do 2020-te godine upotreba clouda će značajno porasti, a većina kompanija će morati da koristi ovu tehnologiju za smeštanje podatak i informacija. Kako zaštiti te podatke, koji su moderni načini za to i šta nam budućnost donosi, objasniće Jonathan LeBlanc, specijalista iz Amerike na konferenciji u Beogradu.

Google Developer Expert Sani Yusuf koji dolazi u Beograd je radio na aplikaciji koja danas ima preko 25 miliona korisnika. Ovaj izuzetan Angular stručnjak govoriće o tome kako uz pomoć samo jednog koda napraviti više aplikacija za različita okruženja.

U Beograd takođe dolazi predstavnik iz sedišta UEFA-e koji će nam pričati o revolucionarnim IT tehnologijama koje menjaju sportsku industriju i otkriti neke od najnaprednijih projekata u koje ulaže ova velika svetska organizacija.

Učesnici na konferenciji će moći da slušaju još zanimljivih tema o novim trendovima u IT-ju, između ostalog i o popularnom Blockchainu, Ethereumu, Solidity-ju i sl.

Paralelno sa konferencijom u hotelu Metropol 14. I 15. aprila će se održavati IT sajam zapošljavanja, gde će se na zanimljiv i interaktivan način predstaviti IT kompanije i ponuditi nova radna mesta. Ulaz na ovaj deo događaja je besplatan uz PRIJAVU.

Neke od kompanija koje će ponuditi poslove su: Endava, Saga, PRODYNA, LearnUpon, TNation, enjoy.ing, 3ap, Levi9, Avisto Eastern Europe i drugi.

Ovaj događaj organizuje ITkonekt (ww.itkonekt.com), rastuća regionalna zajednica, koja okuplja preko 90 IT kompanija, 8000 IT stručnjaka i više desetina IT organizacija, indie gejming studija...

“ITkonekt je već tradicionalano četvrtu godinu za redom najveći IT događaj u Srbiji koji na jednom mestu okuplja celu IT scenu. Ove godine smo prerasli u Nedelju u IT-ju i okupićemo 3 najveće IT scene u Srbiji - u Beogradu (14. i 15. april), Nišu (17. aprila) i Novom Sadu (20. i 21. april). Želimo da pokrenemo i lokalne zajednice i pokažemo koliko je Srbija moćna IT zemlja” kažu Milica Nastasić i Milica Radović, osnivači ITkonekta.

