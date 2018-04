SEKS ROBOTI SU OPASNI: Ozbiljno upozorenje naučnika

Mašine za seks će biti uvek dostupne, i to će ljude pretvoriti u zombije, tvrdi Noel Šarki

Pojava seks-robota je opasna jer čini seksualne odnose previše lakim, što će zauvek promeniti čovečanstvo. To tvrdi naučnik Noel Šarki, član Fondacije za odgovornu robotiku, u svom dokumentarcu „Seks-roboti i mi“.

- Radimo sve te stvari s mašinama samo zato što možemo i ne razmišljamo da će to potpuno promeniti čovečanstvo. Seks će čak postati previše dostupan jer će nam seks-roboti biti uvek dostupni. Međutim, to će uništiti smisao naših života i pretvoriti nas u zombije - kaže Šarki.

On kaže da je problem i to što će roboti u obliku dece napravljeni za pedofile dovesti do toga da ne znaju gde su granice prihvatljivog ponašanja.

- Nije više sporno da su seks-roboti stigli i mnogi će razviti veze s njima. Te mašine će biti prilagođene njihovim željama i potrebama i ispunjavaće im želje koje živi partneri ne bi. Mnogi ljudi će otkriti da su njihova iskustva s tehnologijom integralni deo njihovog seksualnog identiteta, pa će mnogima od njih seksualni odnosi s robotima biti draži nego s ljudima - kaže naučnik dr Nil Mekartur, profesor Univerziteta Manitobe.

Bordeli sa seks-robotima već postoje u Nemačkoj i Austriji, a na jednom austrijskom sajmu krajem 2017. muškarci su se iživljavali nad izloženim seks-robotom nazvanim Samanta. Ova tema je deo mnogih naučnofantastičnih dela poput „Istrebljivača“, „Zapadnog sveta“, „Ljudi“...

