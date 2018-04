Prvi put u Srbiji: Cela nedelja posvećena IT-ju

Po prvi put u Srbiji ITkonekt (www.itkonekt.com) organizuje celu nedelju posvećenu IT industriji. U tri velika IT centra, Beogradu (14. i 15. aprila), Nišu (17. april) i Novom Sadu (20. i 21. april) ITkonekt će okupiti tri IT scene. Ulaz na sva tri događaja je besplatan, a prijave su još otvorene: www.itkonekt.com. Potrebno je samo odbrati grad pri prijavi.

Pronađite novi posao dok vam robot pravi koktel

IT-jevci će u sva tri grada na ITkonektu moći da na jednom mestu pogledaju kakvi se sve poslovi nude u IT-ju. Da nije u pitanju običan IT sajam zapošljavanja govori i to da će oni sa IT kompanijama moći da se upoznaju na jedan zanimljiv način i uz neverovatna iskustva.

Malo ko očekuje da mu na sajmu zapošljevanja improvizovani robot na štandu napravi koktel, ili da uz pomoć virtuelne realnosti proživi relističan skok iz lifta, ili možda odigra Augmented reality kviz. Neke od ovih stvari napravili su upravo programeri iz kompanija na sajmu. Ovo je i prilika da iz prve ruke posetioci kroz priču saznaju kako je raditi sa njima.

Konferencija u sva tri grada

Kreator CSS-a Hakon Wium Lie po prvi put dolazi u Srbiju, i držaće predavanje u sva tri grada! Takođe, u sva tri grada će govoriti i Microsoft stručnjak za .net Jona Glloway, kao i bivši direktor razvoja u PayPalu Jonathan LeBlanc i drugi. Ovo je jedinstvena prilika da programeri u svom gradu slušaju ovakve svetske IT stručnjake. Konferencija se održava u okviru svakog od tri događaja, a ulaz na konferencijski deo se naplaćuje.

Kuda ide IT industrija u Srbiji

Iskoristite priliku da iz prve ruke, od direktora nekih od najvećih IT kompanija u Srbiji uživo slušate kakvo je stanje u IT industriji u Srbiji, koliko oni stvarno imaju potrebe za IT stručnjacima i kakvim, da li na kraju svako može postati IT-jevac danas u Srbiji i još zanimljivih tema. Panel se održava u Beogradu u hotelu Metropol, u subotu od 16.40h do 17.30h.

Priče u IT-ju

Da li ste znali da neki IT-jevci žive neverovatne živote? Da imaju svoju pivaru, svoj bend, prave i nose neverovatne kostime, programerke osvajaju prva mesta u kik boksu? Ove inspirativne priče u IT-ju će posetioci imati priliku da slušaju u Beogradu, u hotelu Metropol, u subotu, 12h-14h. Više informacija na linku.

Da ponovimo, prijave su još otvorene: www.itkonekt.com. Potrebno je samo odabrati grad.

