SVE ŠTO SAVRŠEN SMARTFON TREBA DA BUDE, I JOŠ MALO VIŠE: Samsung je ovim telefonom "obrnuo igricu"!

Izgleda da su se ljudi iz Samsunga prilikom odlucivanja u sta će spakovati sve ono što čini njihov ovogodisnji flegsip model S serije vodili onom krilaticom "dizajn koji dobija ne treba menjati", i nisu ga menjali, skoro nimalo.

Uprkos tome što na prvi pogled izgleda gotovo identično kao njegov prethodnik, S9 nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Slobodno možemo reći da su dizajneri korejskog giganta "obrnuli igricu" i da će, dok se nešto drastično ne promeni u samom konceptu smartfona, ovim dizajnom nesumnjivo zadržati titulu najlepšeg među Android uređajima.

Telefon je izrađen od aluminijumskog okvira koji je ceo optočen Gorilla Glas 5 staklom koje mu daje čvrstinu i fantastičan utisak o premijum kvalitetu izrade. Ivice su zaobljenije nego kod prethodnika pa telefon u ruci leži još bolje, a IP 68 sertifikat o otpornosti na vodu, prašinu i mehanička oštećenja potvrđuje da je kvalitet izrade na najvećem nivou.

foto: Promo

Skoro cela prednja strana rezervisana je za fantastični Super AMOLED ekran koji je od strane vodećih svetskih specijalizovanih sajtova proglašen za "najbolji ekran ikada ugrađen u neki mobilni telefon". Samo jedan pogled na njega i biće vam jasno zašto je to tako: ekran je izuzetno svetao, sa vernim prikazom boja i odličnim uglovima gledanja. Moguće ga je detaljno podešavati uz pomoć softvera, tu je i Aleays On opcija, a ovaj tip displeja je poznat kao izuzetno štedljiv, pa vam uživanje u njegovom punom potencijalu neće iscrpeti bateriju kao kod modela koji koriste druge tehnologije.

Iznad ekrana, na vrhu prednje strane se nalazi deo u kojem su smešteni senzori, selfi kamera i zvučnik koji su skoro nevidljivi pa stičete utisak da u ruci držite samo ekran.

Kada je reč o dizajnu, najveće promene vidljive su za zadnje strane uređaja. Skener otiska prsta se ne nalazi više pored, već ispod kamere (telefon je moguće otključati i pomoću PIN-a, šifre, šeme skeniranjem lica ili dužice oka..) Položaj čitača otiska prsta je bila jedna od najvećih zamerki vlasnika prethodnog modela i ovom intervencijom Samsung je pokazao da pažljivo sluša korisnike i reaguje na njihove zahteve.

Korisnici su takođe zahtevali i bolji zvuk kako bi kompletirali doživljaj uživanja u multimediji koji nudi impresivni Infinity Display. U odgovor stiže saradnja sa kompanijama AKG i Dolby Atmos čiji rezultat su prvi stereo zvučnici na nekom Samsungovom smartfonu. Zvuk koji proizvode je kristalno jasan i 1,4 puta glasniji nego kod prethodnika. Jedino što može zasmetati je to što prilikom glasnog slušanja zadnja strana telefona osetno vibrira, ali to je valjda cena uživanja u snažnom Dollby Surround zvuku.

Uz telefon stižu i AKG slušalice koje smo videli kod prethodnog modela i one su zasigurno najslabija karika celog paketa. Zvuk na njima će za većinu korisnika biti prihvatljiv, i ništa više od toga. Dobra vest je da one koriste 3,5 mm ulaz što znači da se on nalazi i na S9 modelu što ce ove godine biti prava retkost kada su flegship modeli u pitanju.

I konačno stižemo do glavnog aduta ovog modela, a to je kamera. Na pozadini S9 modela nalazi se kamera od 12 megapiksela opremljena sočivom koje se prilagođava poput ljudskog oka i automatski se menja u skladu sa uslovima što za rezultat ima besprekorno oštre fotografije bez obzira da li su napravljene danju ili noću, unutra ili napolju. Mnoštvo predefinisanih opcija i "izlaznih modova", te dvorežimski sistem koji automatski prepoznaje uslove osvetljenja i u zavisnosti od toga otvara blendu na f/1.5 ili f/2.4 pretvaraju ovaj telefon u ozbiljnu kameru, a vas u profesionalnog fotografa.

foto: Promo

Što se tiče snimaka i oni su besprekorni pa je ovaj telefon fantastičan izbor za sve one koji žele da ovekoveče svoje okruženje u bilo kom vidu snimanja.

Snimanje u 4K rezoluciji se podrazumeva, a još jedna novina koju donose kamere najnovijih Galaxy modela je snimanje superusporenih video zapisa. Kamera S9 telefona koristeći ovaj režim snima čak 960 frejmova u sekundi, što znači da je u stanju da konvertuje 0,2 sekunde realnog događaja u video od 6 sekundi. Rezultat možete pogledati u sledećem videu:

Selfi kamera je opremljena senzorom od 8 megapiksela a softver donosi mnoštvo opcija koje će učiniti da vaši selfiji "štrče " u napozitivnijem smislu te reči. Tu je wide selfi opcija koja će vam omočućiti da na jednu fotografiju "strpate" celo svoje društvo kao i opcija kreiranja emotikona koji izgledaju i ponašaju se kao vi. Napredani algoritam pravi stotine vaših izraza lica i od tih podataka kreira 3D model koji liči na vas i oponaša vaše pokrete. Dakle, dobićete svog virtuelnog avatara koji će vam pomoći da podelite osećanja sa prijateljima preko bilo koje platforme za razmenu poruka.

Ispod haube se nalazi osam-jezgreni Exynos 8910 procesor koji u kombinaciji sa 4gb ram memorije omogućava savršeno korisničko iskustvo. Sve, pa čak i najzahtevnije aplikacije rade glatko, a novi čipset i već pomenuta hardverska platforma gejming iskustvo čine besprekornim.

Da sve to traje dugo, brine se baterija od 3000 mAh koja će većini korisnika omogućiti višednevno korišćenje. A kada se istroši tu je superbrzi punjač koji će za samo nekoliko desetina minuta punjenja obezbediti energiju za ceo dan. A tu je još i komfor bežičnog punjenja…

Dakle, S9 je telefon koji obezbeđuje premium iskustvo u punom smislu reči. Skoro da ne postoji segment u mojem ne nudi iskustvo koje je najbolje ili u samom vrhu kada je trenutna ponuda smartfona u pitanju.

Ukoliko želite prelep uređaj premium kvaliteta izrade, sa najboljim ekranom na tržištu, briljantnom kamerom, stereo zvučnicima i naprednim funkcijama, a pritom ste spremni da pređete preko nekih sitnica kao što su malo slabije slušalice i da za sve to izdvojite oko 840 evra, onda je S9 definitivno telefon za vas.

( Promo tekst - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir