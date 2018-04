NASA TRAGA ZA VANZEMALJCIMA: Lansiran superteleskop u SAD

Američka svemirska agencija (NASA) lansirala je superteleskop namenjen traganju za planetama veličine slične Zemlji i na kojima bi mogao da postoji život.



Teleskop nazvan TESS, po engleskoj skraćenici za tranzitni satelit za nadzor egzoplaneta, lansiran je u svemir raketom „Falkon 9“ američke kompanije „Spejs iks“ (SpaceX) iz Kejp Kanaverala na Floridi.



Život u svemiru



On će pregledati nebo najmanje naredne dve godine, počevši prvo od najbližih i najsvetlijih zvezda u nastojanju da pronađe i identifikuje planete oko njih.



Biće razmotrene stotine hiljada zvezda, a očekuje se da će hiljade egzoplaneta, planeta koje su van našeg solarnog sistema, biti pronađene odmah blizu nas. Veruje se da će biti pronađene razne planete, stenovite i ledene planete, vrući giganti i možda vodeni svetovi, a moguće i planete koje su između veličine Zemlje i Neptuna, ili čak i neka koja je blizanac Zemlji.

- Nebo će postati lepše, postaće fantastično kada budemo znali da postoje planete koje kruže oko zvezdi koje svetlucaju noću - rekao je Tomas Zurben, glavni direktor za nauku u NASA.

foto: NASA



Voda daje život



On je rekao da će otkrića satelita teleskopa TESS i druge misije dovesti čovečanstvo bliže odgovoru na pitanje koje se postavlja hiljadama godina: Da li postoji život van Zemlje i ako postoji, da li je u obliku mikroba ili je napredniji? Ovaj teleskop neće tražiti sam život, nije za to koncipiran. On će tražiti planete koje su u orbiti neke zvezde gde temperature nisu ni suviše niske ni suviše visoke već taman za vodu, koja daje život.



Šta je TESS NASLEDNIK „KEPLERA“

One planete za koje se čini da najviše obećavaju biće bliže razmotrene u nekoj drugoj misiji. TESS je naslednik svemirskog teleskopa „Kepler“, koji je sada na kraju svog rada posle otkrića nekoliko hiljada egzoplaneta u poslednjih devet godina.

Kurir / E.K.

Foto: NASA

