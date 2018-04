MLS - INOVATIVNI PAMETNI UREĐAJI KOJI ŽIVOT ČINE LAKŠIM

Zamislite da dobijete telefon na kome ne morate ništa da kuckate nego samo izgovorite a on pozove!

Upravo takvi uređaji uskoro dolaze u Srbiju. U pitanju je grčki brend MLS Innovation, koji je upravo zahvaljujući svojim inovacijama nagrađen zlatnom evropskom nagradom za tehnologiju.

Kako on funkcioniše?

Pored svih onih funkcija na koje smo već navikli, MLS uređaji u sebi sadrže i posebnu aplikaciju MAIC- MLS Artificial Intelligence Center. MAIC je vaš lični, digitalni asistent, uz pomoć kog možete glasovno upravljati uređajima i još bolje savladati modernu tehnologiju. Jednostavno je, vi samo izgovorite a on umesto vas zove, šalje sms, e-mail, pretražuje internet, otvorene apoteke, obaveštava o najbližem parkingu, gužvi i još mnogo toga, i to samo na osnovu glasovne funkcije. Dovoljno je da samo pritiskom na dugme izgovorite šta vas interesuje, a “MAIC” će uraditi umesto vas. Vi mu pričate, a on vas sve razume, i to na srpskom jeziku!

Bogatu paletu proizvoda čine smartphon mobilni telefoni, Easy mobilni telefoni, tableti, televizori kao i nova vrsta hibridnih Magic laptop uređaja.

Glavni cilj MLS kompanije već 30 godina, jeste da što više pojednostavi svakodnevni život kupaca, razvijanjem i primenom novih tehnologija u jedinstvene i jednostavne proizvode, stvarajući iskustva koja svakodnevni život čine lakšim .

Uređaji su inovativni, jednostavni za korišćenje - i za sve generacije!

