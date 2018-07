LJUDI ĆE BITI BESMRTNI 2050! Vaš um će uvek biti onlajn i pripadaće Guglu, Fejsbuku ili Eplu!

Ljudska inteligencija, sećanja i čula biće povezana s mašinama već 2050, čime će ljudi steći elektronsku besmrtnost.



Ipak, najveća opasnost je to što je moguće da će u tom procesu doći do gubitka vlasništva nad sopstvenim umom, tvrdi futurista dr Ijan Pirson.





Platforma

- Dodavanje spoljne mašinerije našem telu, što će poboljšati našu inteligenciju, sećanja i čula, biće moguće već oko 2050. Tada će 99 odsto našeg uma umesto u mozgu biti u spoljnoj tehnologiji. To neće biti aploud uma, već će on srasti s novom platformom. Jednog dana, kada naše telo umre, nastavićemo da živimo u IT oblaku. Nakon toga, um će moći da se spoji sa s telom androida, pa će ljudi čak moći da prisustvuju sopstvenoj sahrani - tvrdi dr Pirson.

Kako kaže, svi ćemo moći da menjamo koliko god tela poželimo.

Privremena posuda

- Bićemo besmrtni dokle god serveri budu radili. To možda nije prava besmrtnost, ali jeste jedan njen vid - postojaćemo i nakon što telo prestane da radi. I to je dobro. Međutim, postoji jedna caka - mašine su privremena posuda, ali one neće biti u vlasništvu osobe koja je umrla. On će biti onlajn i pripadaće nekoj korporaciji tipa "Gugl", "Fejsbuk" ili "Epl". Vrlo je moguće da će elektronska besmrtnost dovesti do toga da više niste vlasnik sopstvenog uma - kaže dr Pirson.

Kurir

Autor: Kurir/A. I.