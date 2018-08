IZVANREDAN PROJEKAT: Morski "pakmen" koji jede plastiku!

Smrt za životinjski i biljni svet... Plastika u okeanu foto: Profimedia

Svake godine na hiljade tona plastičnog i drugog otpada završi u morima i okeanima širom naše planete, što uz klimatske promene predstavlja najveću opasnost po biljni i životinjski svet.

Odatle i ne čudi što se u vrhu prioriteta naučnika nalazi potraga za načinom kako očistiti okeane i more, da bismo u budućnosti što ređe gledali fotografije i snimke kornjača ili kitova koje su udavile plastične kese i drugi otpad.

Pacifik prvi na redu

Holandski pronalazač Bojan Slat (23) smislio je vrlo zanimljiv način za uklanjanje plastike s površine okeana. Njegov koncept se zasniva na popularnoj arkadnoj igrici "pakmen".

Predstavljen je kao konačan dizajn projekta "Ocean Cleanup" i čini ga sistem za čišćenje koji je dugačak 600 metara. On će biti postavljen u Pacifiku i sastoji se od plastične cevi koja stoji na površini vode, dok je ispod nje tri metra dubok pojas koji "lovi" plastiku. Ono što dodatno ovaj projekat čini zanimljivim jeste to što se sistem pokreće energijom vetra i površinskih talasa, pa može nezavisno da se kreće.

- Plima pokreće i plastiku i sistem koji je prikuplja. Ali talasi i vetar pokretaću samo sistem, koji jede plastiku i zbog toga se on brže pokreće. To je ključno za prikupljanje otpada - rekao je Slat.

Redovno pražnjenje

Sistem će biti obeležen solarnim svetlima kako ne bi predstavljao opasnost za brodove, kao i senzorima i antenama kako bi u svakom trenutku znali gde se nalazi. Svakih nekoliko meseci brod za prikupljanje plastike će prazniti "pakmena" i odnositi prikupljenu plastiku na spaljivanje.

Autor: Kurir/A. P.