STVARI KOJE RADIMO TELEFONIMA, A NE BISMO SMELI: Nismo ni svesni koliko štete nanosimo svojim ljubimcima

Malo vode neće škoditi



Čuvajte svoje uređaje od vode. Ako se ipak dogodi da upadnu u vodu, najpre izvadite bateriju jer je ona najosetljivija, potom SIM i memorijske kartice. Isto upozorenje važi i za područja i prostorije sa visokim procentom vlage u vazduhu, kao što su saune, jer uređaj može da povuče vlagu čak i ako je vodootporan.



Gde ostavljamo telefon



U korpi bicikla ili nekom drugom mestu gde je stalno podložan pomeranju i udarcima, nije dobro ostavljati mobilni telefon. Svi ti mali udarci štete vašem uređaju, a stanje postaje gore s vremenom i što više udaraca pretrpi. Stavite ga u džep ili torbu, čak i za vreme vožnje u automobilu.



Pražnjenje pre punjenja



To pravilo je važilo za starije baterije, ali onima u novijim uređajima to neće škoditi. Istina je da baterije imaju određen vek trajanja koji se meri količinom punjenja, ali samo u procentima. Idealno bi bilo bateriju držati na 20 do 80 posto napunjenosti, dakle, ne dopustiti da se isprazni ili napuni do kraja.



Isto tako, ako mobilni ostane duže na punjaču, to neće direktno naškoditi bateriji jer se ona ne može "prepuniti".

Jeftini punjači



Neki vlasnici smartfona kupuju jeftine univerzalne punjače ili baterije iz raznih razloga, ali time čine štetu svom mobilnom telefonu. Takvi proizvodi često nisu bezbedni, vek trajanja im je kraći i mogu da prouzrokuju neželjene posledice kao što su opekotine, eksplozije ili požari. Budite oprezni i radije kupujte originalne uređaje. Koštaju više, ali se isplati.



Zaštitna maska tokom punjenja



Maska može da zadržava toplotu, pa se uređaj i baterija mogu pregrejati, što dovodi do neželjenih, pa čak i opasnih posledica. Na tržištu je mnogo maski i ako proizvođač nije odobrio onu koju koristite, uvek je skinite sa mobilnog telefona prilikom punjenja.



Sunce i vrućina



Visoke temperature su najgora stvar za litijum-ionske baterije kakve koriste pametni telefoni, a sunčeva svetlost nije dobra za ekran. Ako je mobilni duže izložen svetlosti, boje i kontrast ekrana mogu da izblede. Najbolje bi bilo da mobilni uvek čuvate dalje od izvora jakog svetla i toplote, po mogućnosti na sobnoj temperaturi.

foto: Profimedia



Isto je i sa hladnoćom. Na hladnijem vremenu bateriji treba više energije za rad, pa čuvajte mobilne telefone u unutrašnjim džepovima jakni ili u zaštitnim maskama.



Pogrešne pozadine



Svetle pozadine, čak i statične fotografije, zahtevaju više energije za napajanje. Kako je upravo početni ekran mesto na koje najčešće bacimo pogled, on troši mnogo. Zato zamenite svoju pozadinu nekom tamnijom i jedno punjenje baterije će trajati duže.



Isto je i sa osvetljenošću ekrana. Kad god ste u mogućnosti, smanjite je na minimum.



Ne čistimo telefon



Poznato je da mobilni telefoni ponekad sadrže više bakterija nego WC šolja. Ekran nemojte čistiti sredstvom za čišćenje stakla. Umesto toga, koristite mekanu krpicu koja ne ostavlja svoje niti na ekranu.

