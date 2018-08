ISTRAŽIVAČ MARSA ZAĆUTAO! NASA U PANICI: Rover nestao u peščanoj oluji, 65 dana mu nema traga!

Rover "Oportjuniti" američke svemirske agencije NASA već 65 dana nije poslao nikakav signal na Zemlju.

Naučnici se plaše da je ostao bez energije tokom solarne oluje i da ne može da napuni svoju solarnu bateriju.

Sunčevi zraci

- "Oportjuniti" nije poslao apsolutno nikakav signal od 10. juna, pa nije uopšte poznato kad će se probuditi ili da li će uopšte ponovo početi da radi. Moral u timu je uzdrman. Ovo je prvi put da je rover prestao da komunicira sa nama i nije nastavio komunikaciju kada smo to očekivali - kaže Majkl Stab, inženjer NASA.



Peščana oluja pogodila je deo Marsa na kojem se rover nalazi 30. maja, a 20. juna se drastično pojačala. Razlog tog fenomena i dalje je misterija, ali je poznato da se ta globalna peščana oluja dešava svakih šest do osam godina. Crvena planeta se smirila krajem jula.

Naučnici su mislili da će se nakon toga rover javiti, jer ponovo ima sunčevih zraka neophodnih za punjenje baterije. Međutim, to se nije desilo.

Hitovi Bitlsa

- Ovo je predug period bez javljanja. Zato smo počeli da šaljemo pesme roveru. Rešili smo da ih puštamo sve dok nam se ne javi - kaže Stab.

Među pesmama, kojih ukupno ima 18, jesu hit Bitlsa "Here Comes the Sun" i grupe Kvin "Keep Yoursefl Alive".

