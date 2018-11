SAMSUNG QLED LINIJA TELEVIZORA: Potpuni užitak za oči!

Ukoliko ste došli do trenutka kada želite da promenite TV uređaj koji imate u kući, smatrate da vam je potreban bolji kvalitet slike, pametne opcije, uopšte uređaj ispred čijeg će ekrana porodica maksimalno uživati, sada je pravi trenutak da svoje misli sprovedete u delo.

I nećete pogrešiti ukoliko kupite Samsung QLED televizore iz 2018. godine, jer uz njih dobijate pet godina garancije, a još i važnije - 10 godina bez “Burn-in” efekta.

Dok je kod pet godina garancije sve savršeno jasno, jer je to garancija kakva svima nama uvek treba, mnogi će se verovatno zapitati – šta je to uopšte “burn-in” efekat? I zašto mi je garancija za to potrebna?

Sigurno su se neki od nas suočili sa “otiskom” na ekranu, koji nas je u nekom trenutku podsetio na razmazanu fleku, obris nečega što ne treba tu ni da vidimo. I nije reč o duhu iz televizora, već o takozvanoj pojavi “zamrzavanja” slike. Rešavanje ove nezgodne situacije često može biti skupo i nezgodno.

Da pojasnimo detaljnije. Do „zamrznute“ slike dolazi ako je nepomična slika dugo prisutna na ekranu, ili ako prečesto gledamo određeni kanal pa se njegov logo “ureže” na svaki drugi. U tim trenucima, pikseli stvaraju utisak nalik na duha koji ostaje čak i nakon što se sadržaj na ekranu televizora promeni ili pomeri. Ovo i nije čudna pojava, imajući u vidu da ljudi televiziju gledaju u proseku više od tri sata na dan. Kada tome dodamo i vreme provedeno u igranju igrica, postoji šansa da te slike na ekranu zauvek tu i ostanu. Programi koji sadrže mnogo statičnih prikaza, kao što je traka sa vestima, kanal sa logotipom u uglu, sportski rezultati i igrice sa nepomičnim prikazima, glavni su krivci za ovaj efekat.

foto: Promo

Iako nova linija Samsung QLED televizora nije podložna „zamrznutoj“ slici, dajući garanciju i na ovaj efekat, Samsung nastoji da opravda maksimalno poverenje svojih potrošača. Bez ovakvih neželjenih vizuelnih efekata, svaki korisnik moći će da na miru uživa u spektru boja i detalja kojima QLED raspolaže zahvaljujući Quantum dot tehnologiji. Takođe, potpuni užitak pruža i Ambient Mode, funkcija koja QLED TV pretvara u lep, funkcionalan i inteligentan ekran kada je isključen, a donosi veliki broj informacija, uključujući vesti, vremenske prilike i saobraćaj. Ekran tada može sam da reprodukuje muziku, ali i da se potpuno uklopi u boju ili teksturu zida na kome se nalazi.

Kod linije ovih televizora moguća je kontrola svih povezanih uređaja jednim daljinskim upravljačem, postoji mogućnost glasovne kontrole, kao i opcija povezivanja mobilnog telefona i televizora preko Smart View aplikacije, pri čemu mobilni telefon preuzima funkciju daljinskog upravljača. Na taj način, vremenska prognoza, najnovije vesti ili gledanje fotografija sa telefona je dostupno u svakom trenutku.

Aplikacija SmartThings pretvara televizor u centar za sve pametne uređaje u domaćinstvu, od frižidera do mobilnog telefona. Donosi jednostavnu interakciju, pruža mofućnost kontrole i nadgledanja doma na inteligentan način. Uz to, uz jedinstvenu nevidljivu konekciju sa samo jednim kablom omogućava držanje uređaja povezanih na jednom mestu uz One Connect Box.

Linija novih TV uređaja dizajnirana je tako da se kompletno uklopi u dom, dok je ujedno jednostavna za korišćenje. S druge strane, zaista je smišljena da pruži nezaboravno iskustvo gledanja i uživanja.

Promocija ovih atraktivnih uređaja traje do 31. decembra ove godine, a sve informacije dostupne su na http://www.samsung5godinagarancija.rs .

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir

Autor: Kurir