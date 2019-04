NAJVEĆI IT SAJAM ZAPOŠLJAVANJA I IT KONFERENCIJA U REGIONU: 13. i 14. aprila u Belexpo centru u Beogradu

Najveći specijalizovani IT sajam zapošljavanja u regionu održava se u okviru ITkonekta 13. i 14. aprila u Belexpo centru u Beogradu, a prijave su besplatne na www.itkonekt.com. Ovaj sajam namenjen je iskusnim programerima koji žele da pronađu nov posao, ali i početnicima koji traže prvu šansu u poslu. Prošle godine je ITkonekt IT sajam zapošljavanja posetilo čak 3700 IT stručnjaka za dva dana.

Od onih koji su posetili sajam prošle godine, najviše je bilo JavaScript, Java, PHP i C# programera. U nešto manjem procentu su bili prisutni C++, C i Python programeri, dok su najmanje zainteresovani za nove poslovne šanse bili Ruby i Objective C programeri.

Ove godine najtraženiji Java programeri

Među poslovima koje će ove godine ponuditi IT kompanije, najviše je onih za senior Java programere. Osim Java programera, ove godine će IT kompanije ponuditi poslove i za .NET programere, Devops inženjere, Python stručnjake, Frontend developere i druge IT stručnjake.

Ove godine IT-ijevci će moći da se upoznaju sa čak 40 IT kompanija koje će ponuditi poslove na ITkonektu 13. i 14. aprila. Prijave su besplatne na www.itkonekt.com.

Neke od kompanija koje će ponuditi poslove su CalidusCloud, United Cloud, Grid Dynamics, Endava, TomTom, Bulpros, Microsoft Development Center Serbia, LearnUpon, Tradecore i drugi.

Ovo je odlična prilika za sve koji posete sajam da se upoznaju sa IT kompanijama, vide kako izgleda raditi u njihovim prostorijama i šta sve to zanimljivo nude, ali i da se dobro zabave ili osvoje neku vrednu nagradu.

Najtraženiji IT predavač na svetu dolazi u Beograd

Paralelno sa IT sajmom zapošljavanja, održavaće se IT konferencija na kojoj će između ostalog predavanje držati jedan od najtraženijih IT predavača na svetu. Robert C Martin (Uncle Bob) prvi put dolazi u Srbiju i na Balkan i ovo je jedinstvena prilika da srpski IT stručnjaci čuju predavanje ove legende u IT-ju.

Karte skoro rasprodate

Ceo program konferencije dostupan je na OVDE, a preko 90% karata je već rasprodato. Osim Uncle Boba ovog aprila u Srbiju dolazi vrhunski tim predavača, koji su poznati celoj svetskoj IT sceni, zbog čega se traži karta više.

Inače ITkonekt ove godine obeležava Mesec u IT-ju u više gradova u regionu. Osim u Novom Sadu, ITkonekt će se održati i u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Zagrebu.

ITkonekt je rastuća regionalna IT zajednica, čiji je cilj da osnaži IT sektor i umreži IT kompanije i IT stručnjake. Do sada je sa ovom oranizacijom sarađivalo više od 100 IT kompanija iz regiona, 40 IT organizacija, više od 100 domaćih i svetskih predavača. ITkonekt okuplja preko 10000 IT stručnjaka iz celog regiona.

