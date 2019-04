IMA 27 GODINA, NE IZLAZI IZ SPAVAĆE SOBE A ZARAĐUJE 500.000 $ MESEČNO! Kad je otkrio svoju tajnu svi su ZINULI! (FOTO)

Listi od 100 najplaćenijih ljudi u 2019. godini pored Emilije Klark, Tejlor Svift, Trampa, pa i pape Franje, našao se i mladić od 27 godina, javnosti poznat kao Ninja, objavio je "Tajm" i zaprepastio sve.

U pitanju je gejmer Tajler Blevins, gejmer koji se proslavio strimujući igricu "Fortnite". On mesečno zarađuje čak pola miliona dolara tako što igra igricu u svojoj sobi, a ostali ga gledaju!

Međutim, njegov radni dan nije lak kao što izgleda, s obzirom na to da on provede 12 sati igrajući igru, a za to vreme njegovi pratioci ga verno posmatraju, dajući mu donacije i donoseći mu nove pretplatnike. Njegovi pretplatnici plaćaju pet dolara mesečno da gledaju njegove ekskluzivne strimove. Pored toga što igra igricu, Ninja sve vreme aktivno komunicira sa publikom i dovlači novu.

Da sve to ipak ne može svako, govori činjenica da su ga brojni profesionalci u ovoj oblasti nazvali pravim atletom u gejmingu. Ninja je i prvi profesionalni gejmer koji se pojavio na naslovnici magazina ESPN i postao je prvi strimer koji je na Tviču prešao 10 miliona pratilaca.

On je u intervjuu za CNBS potvrdio da zarađuje i više od pola miliona dolara mesečno. Naime, on zarađuje novac i od svojih pratilaca na Jutjubu, kao i od sponzora. Do sada, ugostili su ga najpoznatiji svetski voditelji poput Džimija Felona i Elen Dedženeris.

