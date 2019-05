RADIO TELEVIZIJA SRBIJE POSTAVILA ROHDE & SCHWARZ VENICE-S SERVERE U CENTAR NOVOG SISTEMA ZA EMITOVANJE KANALA

Projekat uključuje osam R&S VENICE-S servera koji će biti instalirani kako bi omogućili uvoženje sadržaja („ingest“) i emitovanje kanala („playout“) za četiri nacionalna kanala ovog emitera. Postavljen u centru nove kontrolne sobe, ovaj serverski sistem je u potpunosti redundantan, a svaki server će imati po 7 TB lokalnog prostora za skladištenje.

U ovom projektu će R&S VENICE-S serveri biti integrisani zajedno sa Aveco ASTRA softverom za upravljanje medija resursima (media asset management – MAM), Orad grafikom i postojećim sistemom za upravljanje poslovanjem / saobraćajem. Centralno postrojenje za skladištenje je Avid ISIS, koja se takođe integriše uz R&S VENICE-S. Sve operacije uvoženja sadržaja i emitovanja kanala biće potpuno automatizovane zahvaljujući MAM sistemu kompanije Aveco.

Kao punopravna članica udruženja EBU, RTS je među prvim evropskim emiterima koji je prihvatio sistem R&S VENICE-S, koji je predstavljen prošle godine. „Zamena postrojenja glavne kontrolne sobe je za nas ključni strateški projekat i postaviće RTS na put obnovljenog rasta,“ prokomentarisao je Dejan Jovanović, direktor tehnike RTS-a. „Izbor novog servera za emitovanje kanala bio je kritična odluka – nakon evaluacije više različitih proizvođača, izabrali smo Rohde & Schwarz i njihovu R&S VENICE platformu. Zbog kombinacije serverske tehnologije koja je najbolja u klasi i reputacije kompanije Rohde & Schwarz zbog fokusa na klijente i podrške nije bilo nedoumice prilikom odluke. Potrebna nam je maksimalna pouzdanost servera za emitovanje kanala. Na to dodajte moć i sofisticiranost platforme R&S VENICE-S u okviru studijskog okruženja i odluka je jasna.“

Pouzdanost i svestranost pokreću razvoj platforme R&S VENICE u kompaniji Rohde & Schwarz

Platforma R&S VENICE-S je razvijena imajući na umu svestranost. Ona može fleksibilno da se prilagodi zahtevima bilo kojeg toka posla zahvaljujući njenoj softverskoj arhitekturi i skalabilnosti. Softverske aplikacije za tokove posla uvoženja materijala i produkcije, kao i nedavno razvijene mogućnosti za puštanje kanala koje je automatizovano omogućavaju R&S VENICE platformi da se implementira u okviru celokupnog ekosistema za emitovanje.

Fleksibilnost serverskog sistema potiče iz novog R&S VENICE-S mikroservisnog jezgra zajedno sa komercijalnim hardverom koji je regularno dostupan i video I/O kartom koju je dizajnirala kompanija Rohde & Schwarz. On koristi standardni server čije su se pouzdanost i performanse dokazale hiljadama puta u data centrima širom sveta.

R&S VENICE-S nema nijednu pojedinačnu tačku otkazivanja zahvaljujući redundantnosti svih komponenti bitnih za sistem i jedinstvenoj Rohde & Schwarz tehnologiji pristupa virtuelnom prostoru za skladištenje, koja virtuelizuje jedinstvenu tačku pristupa za redundantna skladišta za snimanje. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu ploče, R&S VENICE može da se prebaci iz SDI u IP (SMPTE ST 2110) jednostavnom izmenom SFP+ modula.

R&S VENICE-S podržava veliki broj različitih komunikacionih protokola kao što su VDCP (serijski i TCP/IP), FIMS, MOS i druge, omogućavajući njegovu integraciju u bilo koji medijski lanac. On smanjuje potrebu za transkodovanjem tako što podržava niz kodeka zasnovanim na softveru. Takođe su podržani i jedan UHD p60 kanal (bidirekcioni) i četiri HD p60 kanala (bidirekciona), a R&S VENICE-S može da izađe na kraj sa HDR materijalom bez problema.

Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz tehnološka grupa razvija, proizvodi i prodaje inovativne proizvode za komunikacije, informacije i bezbednost namenjene profesionalnim korisnicima. Poslovna polja ove grupe koja se bave merenjem, emitovanjem i medijima, avio | odbrambenom | bezbednosnom industrijom, mrežama i sajberbezbednošću bave se mnogim različitim tržišnim segmentima industrija i vladinih sektora. Dana 30. juna 2018, kompanija Rohde & Schwarz imala je oko 11.500 zaposlenih. Ova nezavisna grupa ostvarila je neto prihod od oko 2 milijarde EUR tokom fiskalne godine 2017/2018. (od jula do juna). Kompanija je sa sedištem u Minhenu, Nemačka. Međunarodno, ona ima podružnice u više od 70 zemalja, sa regionalnim centrima u Aziji i Americi.

Rohde & Schwarz Broadcast & Media

Kompanija Rohde & Schwarz je inovator u emitovanju i medijima više od 70 godina. Portfolio proizvoda kompanije Rohde & Schwarz pokriva kompletan lanac obrade signala za digitalni video i audio sadržaj – od uvoženja materijala i emitovanja do kodiranja i multipleksiranja, od kontribucionih do satelitskih i IP mreža do zemaljskog emitovanja. To uključuje rešenja za praćenje u studiju, kao i za praćenje usluga strimovanja i emitovanja i kompletnih mreža za emitovanje. Kao stručnjak za testiranje i merenje takođe nudi raznoliku lepezu instrumenata za testiranje opreme krajnjih korisnika i komponenti infrastrukture u razvoju, produkciju i garanciju kvaliteta. Rohde & Schwarz investira u budućnost zasnovanu na intelektualnoj svojini i softveru koja je izgrađena sa mešavinom inovacije, iskustva i stabilnosti koje ova kompanija može da pruži.

R&S ® je registrovan žig kompanije Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Sva saopštenja za javnost, uključujući fotografije za preuzimanje, dostupna su na Internetu na adresi http://www.press.rohde-schwarz.com.

Promo

Kurir