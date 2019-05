Održan Digital day i dodeljene nagrade Mixx Awards 2019

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu održan drugi dan konferencije Digital Day, a dodeljene su i nagrade Mixx Awards.

Oko 40 odsto klijenata je u istraživanju Association of National Advertisers – ANA, navelo da ne veruje svojim agencijama i to je poražavajuć, ali i interesantan podatak, izjavio je drugog dana konferencije Digital Day 2019, Igor Žeželj, predsednik UO IAB Serbia.

Govoreći na panelu o poverenju na relaciji klijenti-agencije, Jovan Stojanović, CEO Direct Media, dodao je da danas niko ne može da kaže kako će agencije izgledati za nekoliko godina. “Da mi je neko pre pet ili 10 godina rekao da ću imati kreativce u agenciji, ili matematičare koji nešto proračunavaju, ja bih bio zapanjen”, rekao je on.

Anđelko Trpković, CEO Publicis Groupe Adriatic, izjavio je na panelu da Publicis Groupe razvija korisničko iskustvo za Renault automobile, a da je pre dve nedelje grupa započela aktivnost kupovine američkog data provajdera Ypsilon, jednog od najstarijih i najvećih na svetu, za oko četiri milijarde dolara. “Kada regulatorna tela daju svoju saglasnost moći će da se okonča proces akvizicije. Poenta je da danas kreativci traže tehnološku podršku, a tehnolozi podršku kreativaca, to je trend”, rekao je on.

Zak Pentel, global director - brand strategy, Spotify, izjavio je da je proizvod više od onoga što držimo u ruci, naročito danas, u digitalnom dobu. “Danas je važno ne samo upoznati stvari koje ne znamo, već steći nove uvide u stvari koje mislimo da odlično poznajemo. Mi u Spotify-u smatramo da treba da se vratimo malo humanijem pristupu. Brend može biti sve, od raznih sadržaja na koje smo navikli, do običnog tvita. Tokom godina smo menjali svoj izgled, ali smo razmišljali i o svrsi. I stalno je preispitivali. U jednom trenutku smo sarađivali s bendom Metallica i smislili posebnu set-listu za svaki pojedinačni nastup, na osnovu navika i želja slušalaca njihove muzike u toj zemlji. Uz to, korisnicima smo omogućili uvid u to šta su slušali svakog meseca protekle godine, pa čak i koju su pesmu prvu pustili odmah iza ponoći za Novu godinu. U suštinskom smislu, to jeste marketing, ali smo korisnicima dali priliku da se osećaju dobro i posebno. Ako pokušate da napravite nešto što će se dopasti svima, verovatno ćete stvoriti nešto što se ne dopada nikome”, rekao je Pentel.

Ana Anđelić, strategy executive Forbes CMO Next i doktorka sociologije, izjavila je da je postojalo mišljenje da će algoritmi zameniti ulogu brenda. “Amazon je jedan od prvih koji na osnovu podataka korisnika napravio više od 70 proizvoda. Pored toga, imate kombinaciju podataka i stavova kreativaca, na primer, ali neki koriste i machine learning, kao što su Facebook i Instagram”, rekla je ona govoreći o strategijama koje se koriste u oglašavanju. “Sve što je nekada izledalo lažno sada izgleda pravo, i obrnuto. Pre dve godine oko 60 odsto saobraćaja imalo je veze s ljudima, pravim, ostalo je bila aktivnost botova”, rekla je ona i dodala da je brend jači ukoliko se bolje odupire algoritmu. “Algoritmi će izbrisati mediokritetne brendove, ali će ostati nemoćni kod brendova koji imaju ličnu vrednost za korisnike”, rekla je ona. Na pitanje da li za sebe misli da je brend, Ana Anđelić je odgovorila potvrdno. “Ja nisam veliki brend i trenutno ne bih bila jača od algoritma, ali Rijana ili Bijonse to svakako jesu, kao i svi veliki brendovi. Moje jake strane kao brenda, u smislu vrednosti, su znanje, hrabrost, prodornost i pristup”, rekla je ona.

Edvard Koton, brand strategy konsultant, izjavio je da je novi trend na tržištu SAD da kompanije u komunikaciji s kupcima nastoje da budu otvorene, nepretenciozne i prijateljske, humane. “Bilo da govorimo o logoima, prodavnicama ili reklamana, princip je isti – svi žele da se približe kupcu, da ga ne pritiskaju previše i da prema njemu budu ‘topli’”, rekao je Koton. Zato, kada pričate s klijentima koji žele da promene logo, vi zapravo pričate o tome kako promeniti kompaniju. Međutim, ako na početku priče nemate strategiju i ne znate šta želite da postignete, na kraju ćete završiti u suzama”, rekao je on.

Stiv Dul, head of community partnerships, Depop, govoreći o influenserima, rekao je da je, prema jednom mišljenju, Marija Magdalena bila prvi influenser, a prema drugom da se influenseri rađaju svakoga dana i da su sve mlađi. “Problem za ljude koji se bave marketingom postao je kao odabrati pravog influensera koji će vam doneti željene rezultate. Za to vam trebaju jasno postavljeni ciljevi jer nećete dobiti isto od makro ili mikro infuensera, na primer. Makro infulenseri će vam doneti vam rast svesti o proizvodu, dok će vam ostali biti od koristi na druge načine”, rekao je on.

Džesika Grejvs, founder i chief product scientist, Sefleuria, izjavila je da je privatnost postala skupa i komplikovana. “Da bih ostala anonimna na YouTube-u ili Netflix-u, moram to da platim. Nažalost, korisnici ne poznaju dovoljno pravila i generalno ne zhnaju mnogo o privatnosti, pa tako često dobijam poruku da neki moj kontakt napušta Facebook i prelazi na Instagram, a pritom mi tu poruku šalje preko Whatsapp-a, očiti nesvestan da su obe kompanije deo Facebooka. To vam zapravo govori da su pitanja privatnosti i nedovoljno poznata korisnicima i pod velikim uticajem subjektivnog i emotivnog”, rekla je ona.

Po završetku programa konferencije Digital Day dodeljene su Mixx Awards nagrade.

Ovation BBDO, uz saradnike Popular, Nikola Majdak i Ana Nedeljković, dobitnici su ovogodišnje nagrade Mixx Awards Grand Prix. Nagrada je dodeljena za kampanju brenda Munchmallow kompanije Jaffa.

Nagrada je dodeljena drugog, završnog, dana konferencije Digital Day 2019, koja je ove godine održana deveti put u beogradskom Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Na međunarodno priznatom takmičenju IAB MIXX awards, koje se ove godine održava treći put, dodeljenje su nagrade za najbolje digitalne kampanje u proteklih godinu dana. Ostale MIXX (Marketing and Interactive Excellence)

Awards osvojili su:



BEST PRODUCT LAUNCH: GUARANA - Sadržaj koji bode, Pioniri Communications, Brend/oglašivač – Knjaz Miloš BEST SOCIAL COMMUNITY BUILDING: Metalac - Novi strateški, nemuzički pravac, Pioniri Communications, Brend/Oglašivač - Metalac



BEST SOCIAL INFLUENCER MARKETING: GUARANA - Sadržaj koji bode, Pioniri Communications, Brend/oglašivač - Knjaz Miloš



BEST VIDEO AVERTISING CAMPAIGN: Black n easy - Prava turska spremna za minut, Executive group, Brend/oglašivač - Grand kafa, saradnici - IM Production



BEST BRANDED CONTENT: Intarifa čet intervjui - Fullhouse Ogilvy, Brend/oglašivač - VIP Mobile, saradnici - Vice, OMD



BEST BRAND AWARENESS CAMPAIGN: Munchmallow - Ovation BBDO, Brend/oglašivač - Munchmallow, Jaffa doo, Saradnici - Popular, Nikola Majdak & Ana Nedeljković



BEST CROSS MEDIA CAMPAING: Munchmallow - Ovation BBDO, Brend/oglašivač - Munchmallow, Jaffa doo, Saradnici - Popular, Nikola Majdak & Ana Nedeljković



BEST INNOVATION: Schweppes Character Manual - Drive & McCann, Brend/oglašivač - The Coca-Cola Company



BEST SOCIAL MEDIA CAMPAIGN: Frikom - Moj bilbord je bolji od tvog, Pioniri Communications, Brend/oglašivač - Frikom



Nagrada IAB MIXX dodeljuje se najboljima u industriji, čime se postavljaju standardi koji inspirišu, edukuju i prikazuju najbolje prakse u industriji digitalnog marketinga.

Članovi stručnog žirija su renomirani stručnjaci iz polja digital marketinga:

Relja Jović, chief digital officer @I&F McCann, Petar Jevremović, digital strategist @Wireless Media, Nikola Parun, head of PR & digital media @OvationBBDO, Ivan Živković, managing & creative director @Pioniri Communications, Ana Marković, executive director Espresso Group @Adria Media Group, Igor Černiševski, head of digital @Direct Media, Boris Vučurević, head of digital @Havas Adriatic, Jasmina Koprivica, CEO @Internet Group, Mihailo Ponjavić, CEO @Super kartica, Maja Marković, head of digital marketing @Mercator S, Olja Đuričić, digital marketing specialist @Atlantic grupa, Siniša Mijatović, digital advertising coordinator @Infostud grupa.

