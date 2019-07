MAKE ROOM FOR A NEW BLOOM: Program edukacije i mentorstva za startape na festivalu KAKTUS 2019!

Marketing mreža 29. i 30. oktobra u Madlenianum Opera&Theatre organizuje peti po redu, jubilarni, festival integrisanih komunikacija KAKTUS 2019. Pod sloganom „Make room for a new BLOOM“, ove godine akcenat festivala je na talentima, ali i inovacijama, jer drugačiji pristup u advertising industriji otvara nove uglove i rađa nove ideje.

Kao i prošle godine, KAKTUS 2019 ponudiće učesnicima kvalitetan i raznovrstan program iz različitih oblasti integrisanih komunikacija, a Beograd će tokom dva dana trajanja festivala biti domaćin vrhunskim stručnjacima iz celog sveta. Takođe, ove godine festival će činiti Dan inovacija i Dan talenata.

Pored uobičajeno kvalitetnog programa, u okviru prvog dana festivala KAKTUS 2019 – Dana inovacija, Marketing mreža organizovaće programe mentorstva i edukacije za startupe iz regiona Jugoistočne Evrope. Program će obuhvatiti startupe iz MarTech (marketing, oglašavanje, društvene mreže, komunikacije, IoT, sadržaj, analitika, podaci, mašinsko učesnje, AI…), Gaming i FinTech (blockchain) industrije, u svim fazama razvoja (Alpha, Beta, Growth).

Edukacija i mentorske sesije za startape obuhvatiće teme iz različitih oblasti biznisa, marketinga, komunikacija, digitala i medija, a koje će voditi priznati stručnjaci iz ovih oblasti iz Srbije, regiona i Evrope. Edukacija i mentorske sesije za sve zainteresovane startape su besplatne, a prijave su otvorene do 20. septembra. Formular za prijavu dostupan je na sajtu

Takođe, u okviru Dana inovacija na festivalu KAKTUS 2019, biće održano finale MarTech Challenge 2019 takmičenja za startape u oblasti marketinga koje organizuje DIRECT MEDIA United Solutions u saradnji sa partnerima među kojima je i Marketing mreža.

U okviru drugog dana festivala KAKTUS 2019 – Dana talenata, pored predavanja i radionica vrhunskih stručnjaka iz svih krajeva sveta i tradicionalne dodele KAKTUS nagrada najboljima u struci, Marketing mreža organizovaće i takmičenje mladih talenata iz agencija starosti do 32 godine. Cilj ovog takmičenja je da podstakne i motiviše mlade u kreativnoj industriji, ali i ukaže stručnoj javnosti na njihove talente i kreativnost.

„Tržište marketinških komunikacija u Srbiji već petu godina ima svoj nacionalni festival, u okviru koga se slave samo najkvalitetnije ideje, one koje pomeraju granice struke i streme ka boljoj budućnosti. Ove godine nastavljamo dalje, sa još kvalitetnijim programom, novim iskustvima i isticanjem ideja koje opstaju. Pored toga, ove godine otvaramo vrata festivala startapima i mladim talentima, što će dati posebnu svežinu jubilarnom, petom po redu, festivalu KAKTUS. Pored toga, i ove godine očekujemo puno dobrih kampanja koje će konkurisati za tradicionalne KAKTUS nagrade, a koje će ukazati na trendove razvoja, ali i na izazove koji određuju budućnost kreativne industrije u Srbiji“, rekla je Ivana Parčetić Mitić, osnivač i urednica portala Marketing mreža i organizator festivala KAKTUS 2019.

RASPISAN KONKURS ZA TRADICIONALNE KAKTUS NAGRADE

Konkurs za 5. nacionalnu dodelu godišnjih nagrada KAKTUS 2019 otvoren je do 20. septembra. Nagrade se dodeljuju u 23 kategorije, a dobijaju ih organizacije, kompanije, institucije i agencije za najkvalitetnije i najprofesionalnije pojedinačne i integrisane kampanje u protekloj godini. Glavne nagrade na festivalu su, kao i do sada, Agencija godine, Oglašivač godine i Integrisana kampanja godine – Grand Prix. Kao i prethodnih godina, KAKTUS 2019 slavi samo one ideje koje izlaze iz granica očiglednog i uprkos teškim uslovima inspirišu i proizvode najefikasniju komunikaciju sa ciljnim grupama.

Više informacija o festivalu KAKTUS 2019 možete pronaći na sajtu www.kaktus.rs.

