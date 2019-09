NAJBOLJI SVETSKI KREATIVCI I KOMUNIKATORI NA FESTIVALU #KAKTUS2019: Čeka vas kvalitetan i raznovrstan program iz različitih oblasti integrisanih komunikacija

Najbolji i najnagrađivaniji svetski kreativci i komunikacioni stručnjaci iz agencija DAVID The Agency Miami, Publicis Spain, McCann London, Alkemy digital_enabler, Cheil Worldwide, The Big Now Italy, DDB Budapest, kao i kompanija Mastercard i MARS, samo su neki od predavača na petom, jubilarnom festivalu integrisanih komunikacija – KAKTUS 2019. Festival će biti održan 29. i 30. oktobra u Madlenianum Opera&Theatre, pod sloganom "Make room for a new BLOOM".

Kao i prošle godine, KAKTUS 2019 ponudiće učesnicima kvalitetan i raznovrstan program iz različitih oblasti integrisanih komunikacija, a festival će otvoriti jedan od najnagrađivanijih američkih kreativaca Jean Zamprogno a.k.a Zampa, kreativni direktor agencije DAVID The Agency, Miami (USA). On je u 2018. izabran od strane Business Insidera USA za jednog od 35 zvezda u usponu koje menjaju advertajzing industriju (35 under 35). Ove godine dospeo je do prestižne AdWeek liste Creative 100, gde se našao među najuticajnijim kreativnim liderima godine.

Među glavnim predavačima ove godine nalaze se i Skaiste Sruogaite, Corporate Affairs Director for Baltics, Balkan, Adriatic, MARS Central South; Ioanna Mingou, Director in Consumer Marketing, Mastercard Europe i jedan od najcenjenijih globalnih kreativaca Eduardo Marques, Chief Creative Officer, Publicis Spain, koji će zatvoriti ovogodišnji festival.

Tokom dva dana, učesnicima festivala predstaviće se i Emanuele Nenna, suosnivač i CEO agencije The Big Now (Italija); Mihai Gongu, izvršni kreativni direktor SEE, Cheil Worldwide; Regan Warner, kreativni direktor agencije McCann London; Giorgio Chiaramonte, Senior Director kompanije Alkemy digital_enabler (Italija); Karolina Galácz, kreativni direktor agencije DDB Budapest, (Mađarska) i mnogi drugi.

Prvog i drugog dana biće organizovano i nekoliko kreativnih diskusija na teme “Content creator vs. Influencer – what comes first?” u kojoj će učestvovati blogeri i influenseri iz celog regiona; “Breaking the sylos: agencies, tehnology and startups”; “Execution is King. How I Stopped Worrying About Ideas?” i “Business, Brands and Agencies – What’s Next?”. Drugog dana festivala planirana je i LEGO radionica pod nazivom „Future Skills for Today’s Talents“.

Ovogodišnji festival donosi i brojne novine kroz Dan inovacija i Dan talenata.

Pored predavanja vrhunskih stručnjaka iz svih krajeva sveta, u okviru prvog dana festivala KAKTUS 2019 – Dana inovacija (powered by MARS), Marketing mreža organizovaće programe mentorstva i edukacije za startape iz regiona Jugoistočne Evrope. Program će obuhvatiti startape iz MarTech, AdTech, Gaming i FinTech (blockchain) industrije, u svim fazama razvoja (Alpha, Beta, Growth). Edukacija i mentorske sesije za startape obuhvatiće teme iz različitih oblasti biznisa, marketinga, komunikacija, digitala i medija, a koje će voditi priznati stručnjaci iz ovih oblasti iz Srbije, regiona i Evrope. Takođe, u okviru Dana inovacija na festivalu KAKTUS 2019, biće održano finale MarTech Challenge 2019 takmičenja za startape u oblasti marketinga koje organizuje DIRECT MEDIA United Solutions u saradnji sa partnerima među kojima je i Marketing mreža.

U okviru drugog dana festivala KAKTUS 2019 – Dana talenata (powered by Mastercard) organizovaćemo i takmičenje mladih talenata iz agencija starosti do 32 godine. Cilj ovog takmičenja jeste da podstakne i motiviše mlade u kreativnoj industriji, ali i ukaže stručnoj javnosti na njihove talente i kreativnost. Ovo takmičenje ima humanitarni karakter, a radovi i ideje koje budu kreirani u okviru takmičenja biće donirani socijalnom preduzeću ili udruženju na čiji brief su takmičari imali zadatak da odgovore.

Pored toga, biće upriličena i promocija publikacije ADBOOKA, kao i godišnja dodela strukovnih nagrada KAKTUS 2019. Nagrade se dodeljuju u 23 kategorije, a dobijaju ih organizacije, kompanije, institucije i agencije za najkvalitetnije i najprofesionalnije pojedinačne i integrisane kampanje u protekloj godini. O tome ko će dobiti ovogodišnje KAKTUS nagrade odlučuje stručni žiri koji čine 26 uglednih profesionalaca iz kreativnih, PR i digitalnih agencija, kao i produkcijskih kuća iz Srbije i regiona. Konkurs je otvoren do 20. septembra.

Više informacija o festivalu KAKTUS 2019 možete pronaći na sajtu www.kaktus.rs

