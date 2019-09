UDALJITE GA OD KREVETA I NE NOSITE GA U KUPATILO: 8 mesta gde NIKAKO ne treba ostavljati mobilni telefon!

Iako još ne znamo dovoljno o uticaju ovih telefona na zdravlje, postoje brojna istraživanja koja ukazuju na to da su potencijalno štetni, pa njima treba oprezno rukovati.

Brojna istraživanja ukazuju na povezanost mobilnih uređaja i negativnih posledica na mušku plodnost. Tako je, na primer, prema istraživanju izraelskih naučnika, razgovor mobilnim telefonom duže od sat vremena dnevno i držanje mobilnog u džepovima pantalona bilo povezano s češćom pojavom abnormalne koncentracije semene tečnosti.

Naime, broj spermatozoida bio je smanjen i kod onih koji su držali mobilni pored kreveta tokom noći ili razgovarali za vreme punjenja uređaja. Istina, ima i studija koje nisu potvrdile tu povezanost i još će trebati dosta vremena da se dođemo do preciznijih zaključka. Ipak, o štetnosti mobilnog telefona mnogo se govori i uprkos tome što još nemamo definitivne odgovore, neke stvari su se u međuvremenu iskristalizovale. Tako, na primer, već postoje čvrste preporuke da nikako ne bismo smeli da ga koristimo za zabavljanje male dece, jer postoje indicije da to može uticati na dečji mozak. Deca do dve godine uopšte ne treba da imaju pristup mobilnom, dok onoj starijoj možemo omogućiti petnaestak minuta igre dnevno, uz nadzor roditelja, koji će voditi računa da sadržaj bude primeren za dete.

Evo još nekih važnih saveta o tome kako smanjiti rizik od potencijalno štetnih zračenja.

1.Nikad ne nosite mobilni u džepu

Iako mnogi najradije mobilni stave u džep pantalona, ne radite to ako je uključen. Naime, pojačano zračenje utiče na zdravlje reproduktivnih organa. Istraživanja ukazuju na to da to može uticati na mušku plodnost, ali i da može biti povezano i s bolnim leđima.

2. Ne blizu grudi

Postoje istraživanja koja kažu da se zračenje mobilnog telefona može povezati s većim rizikom od tumora dojke. Iako ne postoje čvrsti dokazi, bolje ga je nositi u torbi, dalje od tela. To se posebno odnosi na one koji imaju ugrađene električne uređaje koji potpomažu rad srca.

3. Ne spavajte s mobilnim

Ni slučajno ne držite mobilni u krevetu ili ispod jastuka tokom noći, pogotovo ne ako ga punite, prvenstveno zbog toga što se može dogoditi da uređaj zbog zagrevanja eksplodira i da se dogodi ozbiljna šteta. Svetlo s ekrana može da poremeti san, što je još jedan razlog da telefon pomerite od sebe, a onaj glavni je - potencijalno štetno zračenje. Ako ste mu već izloženi tokom dana, tokom noći ne sme biti tako.

4. Isključite punjač kad je pun

Ne punite predugo telefon, prvenstveno zato što to može oštetiti bateriju. Nikada ga ne stavljajte u fioku ili pod jastuk, jer to može dovesti do pregrevanja aparata.

5. Ne držite ga blizu lica

Prislanjanje telefona na lice je problematično zato što tako možete preneti gomilu bakterija koje se na njemu nalaze, a to može izazvati akne i upale na koži.

6. Nikako u kasetu auta

Mobilni nije dobro ostavljati u autu, a naročito na nekim mestima gde može doći do preteranog zagrevanja, kao što je, na primer, kaseta. Pregrevanje aparata može izazvati eksploziju, dok su oni manji problemi da se aparat sam iskučuje ili da ekran postane slabiji.

7. Ne s telefonomna na sunce

Iz istog razloga mobilni nipošto ne izlažite direktnom suncu. To može izazvati pregrevanje, oštećenje ekrana ili baterije i niz drugih problema u radu.

8. Ne nosite ga u kupatilo

Brojna ispitivanja kažu da su mobilni pravi rasadnici bakterija, a kupatilo je jedno od mesta gde će ih pokupiti najviše. Inače, i vlaga, kao i isparavanja tople vode, ne čine dobro mobilnom telefonu.

