Dugo očekivani Galaxy Fold stiže na odabrana tržišta

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. je na sajmu IFA 2019 najavila prodaju pametnog telefona Galaxy Fold, iz potpuno nove kategorije mobilne tehnologije. Ovaj preklopivi uređaj je od 6. septembra dostupan u Koreji, a nakon toga i u Francuskoj, Nemačkoj, Singapuru, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, i to u nijansama Cosmos Black i Space Silver (1). Sa 5G konekcijom u pojedinim državama, korisnici će moći da iskuse najbržu mrežu do sada.

Galaxy Fold poseduje prvi na svetu Infinity Flex displej od 7.3 inča koji se preklapa u kompaktan uređaj sa ekranom na poklopcu i nudi nove mogućnosti multitaskinga, gledanja video zapisa, igranja igara i raznih drugih opcija koje će upotpuniti ovo jedinstveno korisničko iskustvo.

Tokom poslednjih nekoliko meseci Samsung je usavršavao Galaxy Fold kako bi pružio najbolje moguće iskustvo. Poboljšani su dizajn i konstrukcija uređaja, ali i preispitano celokupno korisničko iskustvo.

„Galaxy Fold definiše novu kategoriju uređaja i nadmašuje tradicionalni dizajn pametnih telefona. Veoma smo uzbuđeni što lansiramo novu vrstu mobilne tehnologije, pružajući svojim potrošačima priliku da je lično iskuse”, izjavio je DJ Koh, predsednik i izvršni direktor Odeljenja za IT i mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics. „Potrošači pozitivno reaguju na veće ekrane, a revolucionarna forma Galaxy Fold telefona dolazi sa većim, sveobuhvatnijim displejem, bez kompromisa kada je reč o nosivosti. Ovaj uređaj je savršen primer inovacija na polju mobilne industrije.”

Prvo korisničko iskustvo ove vrste

Kako bi pružio novo iskustvo prilikom upotrebe pametnih telefona, Galaxy Fold kombinuje funkcije koje korisnici očekuju od pametnih telefona i tableta – od nove forme i materijala, do jedinstvenog preklopivog korisničkog iskustva, prilagodljive kamere i premijum performansi. Samsung je sa partnerima razvijao ovaj model sa spoljnim i glavnim displejima, kako bi sve prednosti savitljivog dizajna bile u potpunosti iskorišćene.

Galaxy Fold transformiše način na koji korisnici kreiraju, dele i edituju mobilne sadržaje. Uz App Continuity funkciju, video neprimetno prelazi sa spoljnog ekrana na unutrašnji (2), pa je tako moguće napraviti video dok je telefon sklopljen, a onda rasklopiti uređaj i pregledati snimak na glavnom ekranu. Za potrebe multitaskinga opcija Multi-Active Window omogućava istovremeno pokretanje više aplikacija za editovanje videa, listanje fotografija ili čitanje mejlova (3).

Sa 5G-ready funkcijom, korisnici ovog modela će na određenim tržištima moći da iskoriste pun potencijal i brzinu ove mreže za streaming i download video sadržaja visoke rezolucije ili igrica sa zahtevnom grafikom (4).

Kako bi iskustvo u svakom aspektu upotrebe Galaxy Fold pametnog telefona bilo izuzetno, kao i sam uređaj, svaki model dolazi sa ekskluzivnim pristupom specijalizovanim korisničkim servisima – uključujući jedan-na-jedan pristup stručnjacima iz kompanije Samsung, te online i telefonskom timu podrške koji je dostupan 24/7.

Za više informacija o modelu Galaxy Fold, posetite news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com ili www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-fold.

Specifikacija proizvoda Galaxy Fold

(1) Dostupnost varira u odnosu na tržište. (2) Određene aplikacije trećeg lica potencijalno ne podržavaju App Continuity. (3) Određene aplikacije trećeg lica potencijalno ne podržavaju Multi-Active Window. (4) Ovo zahteva optimalnu 5G mrežnu povezanost. Brzina može varirati zavisno od države, mreže i okruženja. Promo tekst

