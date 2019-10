SAZNAJTE ZAŠTO JE INOVATIVNOST DANAS NAČIN ŽIVOTA

Otac mikrobaterije i mikrokartice, direktori iz Google i Yandex kompanije, tvorci „pametnih klupa“ i slušalica koje mere moždane talase i popravljaju raspoloženje, digitalni umetnik koji oživljava srpsku kulturu na fasadama svetskih metropola....

Ovo su samo neki od poznatih gostiju koje će studenti Novosadskog i Beogradskog univerziteta, ali i ostalih gradova Srbije, imati mogućnost da upoznaju 09.10.2019. na konferenciji "Inovacija - moja revolucija" i radionicama ispred Rektorata u Novom Sadu i u otvorenom amfiteatru Ekonomskog fakultet u Beogradu 10.10.2019.g u s početkom u 12.00.h.

Uz poruku da su inovacija i inovativnost danas ključ za uspeh i način života tim „Moja inovacija“ ovim konferencijama počinje nacionalnu kampanju sa ciljem inofrmisanja i motivisanja mladih na otkrivanje ličnih talenata i afiniteta.

Na brojnim radionicama mladi će upoznati ugledne goste, ali i brojne druge tvorce kreativnih koncepata i naučiti kako to, uz digitalne platforme humanizam može da bude stil života, kako da nađu sredstva za ostvarenje svoje ideje, šta je to veštačka inteligencija i kako se primenjuje u Google, kako je jedan učenik stvorio svetski poznatu društvenu mrežu za fudbalere, koja su to top zanimanja današnjice za koja mogu da se pripreme, kako svoje snove mogu da pretvore u stvarnost zahvaljujući novim kanalima komunikacije...

Prisustvo konferenciji je slobodno, a prijave za učešće na radionicama na www.mojainovacija.com.

