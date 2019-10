MIHAI GONGU, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR SOUTHEAST EUROPE U CHEIL WORLDWIDE: Podaci sami po sebi nemaju vrednost!

Peti, jubilarni, festival integrisanih komunikacija KAKTUS 2019 biće održan 29. i 30. oktobra u Madlenianum Opera&Theatre, pod sloganom "Make room for a new BLOOM". Mihai Gongu, Executive Creative Director Southeast Europe u Cheil Worldwide, jedan je od predavača ovogodišnjeg festivala KAKTUS 2019, a govoriće na temu „Doing Good With Data“. Tim povodom razgovarali smo sa njim o upotrebi podataka u kreativnom procesu.

Kako da iskoristimo podatke da bismo sačuvali svet?

Podaci sami po sebi nisu rešenje, već veoma dragoceno sredstvo koje će nam pomoći da otkrijemo znanje koje bi nam pomoglo da kreiramo bolji svet. Podaci sami po sebi ne mogu ništa postići, nemaju vrednost, ali što smo više informisani, to je bolji kvalitet naših ideja. Na kraju, sve se svodi na političke odluke. Ali, ispravne političke odluke zasnovane na podacima spasile su svet i ranije, i imamo sve razloge da verujemo da se to može ponovo postići.

Kakve mogućnosti dobijamo korišćenjem podataka?

Podaci nam pružaju puno mogućnosti, ali mnoge su pod stalnim nadzorom poslednjih godina. Ljudi su počeli da gube poverenje u brendove, posebno u one koji olakšavaju prikupljanje podataka od korisnika. Krajnje je vreme da svi brendovi na uverljiv način prikažu da se podaci mogu koristiti i za kreiranje boljeg potrošačkog iskustva, poboljšanje života ljudi ili donošenje pozitivnih promena u svetu. Podaci su omogućili inicijative kao što je „Project Revoice“, koja je koristila tehlonogiju govora da bi se ljudima, koji pate od stanja kao što je ALS, vratio glas, tako da ne moraju da se oslanjaju na kompjuterski govor. Ili projekte poput „Vrati se u Afriku“ koji ostavljaju trajan uticaj na kulturu.

Gde pronalazite inspiraciju za kreiranje sadržaja koji podiže svest o društveno odgovornim temama?

Ne moramo više da čitamo naučne radove da bi saznao više o gorućim problemima čovečanstva. Dovoljno je da otvorite svoj pretraživač. Oni su već ovde. Ne samo u svim vestima, već u svakoj ulici. U svakom gradu. Već utiču na našu užu porodicu, ne samo na nekog ko je na udaljenim mesta. Svetu ne nedostaju problemi. Možemo ih osetiti vrlo blizu i vrlo su važni.

Koji biste savet dali svojim kolegama, kako da koriste podatke za kreiranje društveno odgovornog sadržaja?

Podaci su danas „higijenski factor“ u poslovanju, ali kreativnost je i dalje pokretač ljudi do kojih su dosegli podaci. Podaci su tu kao informacije za kreativnu i medijsku strategiju, ali ono što radimo kada smo lice u lice sa kupcem je ono što je sada važno i uvek će biti. Smatram da je upotreba kreativnosti za dekodiranje etički prikupljenih podataka napredak za industriju. Potrošači treba da imaju pravo da biraju koje podatke žele da dele sa brendom. Ljudi će biti sve više zaokupljeni time šta kompanije rade sa njihovim ličnim podacima. Stoga, potpuna transparentnost postaje ključna. Upotreba podataka u skladu sa etikom će postati najveći izazov u budućnosti.

Šta je potrebno za vođenje kampanja koje su hrabre i bave se društvenim i političkim pitanjima?

Nekoliko godina unazad podaci su korišćeni samo u marketinške svrhe, sada su u središtu svakakog segmenta poslovnog i ljudskog života, snažno povezani sa ljudima i kulturom. Danas, ako brendovi koriste podatke na pravi način, možemo stvoriti ne samo aktivacije, već i potpuno nove usluge ili potpuno novu kulturu. Jedan primer je Volvoov projekat „Jednaka vozila za sve“ (EVA) agencije Forsman & Bodenfors. Kampanja je isticala rodnu nejednakost u bezbednosti tokom vožnje, otvorili su ponovo ispitivanja o sudarima automobila, koje je vodila kompanija Volvo, kako bi svi automobili bili sigurniji za žene. Inicijative kao što je ova imaju potencijal da pokrenu revoluciju u čitavoj industriji.

