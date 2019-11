Čak će se i šapat čuti kristalno jasno: Magični svet filmova na velikom ekranu

Sigurno pamtite kako smo, ne tako davno, drhtali od uzbuđenja kada smo išli u bioskop da gledamo prve filmove u 3D formatu, pitajući se šta nas očekuje. Tada je to bilo toliko različito od gledanja televizije kod kuće, da nismo mogli da verujemo koliko boja, kontrasta i ekspresija je moguće preneti na bioskopsko platno. Već danas, samo nekoliko godina kasnije, sve to imamo kod kuće, u svojim dnevnim sobama, na televizijskim ekranima velikih dimenzija.

Podaci nekoliko različitih istraživanja pokazuju da ljudi sve češće biraju da gledaju filmove kod kuće. Ekrani iznad 75 inča savršeni su za to, zbog izuzetne dubine i oštrine slike koja vam daje osećaj da ste i vi „u filmu“, da na neki način učestvujete u radnji. Upravo to iskustvo pružaju najnoviji Samsung QLED televizori. Onog trenutka kada se zagledate u njihov ekran, zaronićete u potpuno drugi svet, u svaku scenu koja se odvija pred vama i otkriti detalje za koje niste ni pretpostavljali da postoje. Sve to je moguće zahvaljujući besprekornoj rezoluciji od nekoliko miliona piksela, jačim kontrastima svetla i tame, kao i izuzetno jarkim i živopisnim bojama u milijardu različitih nijansi.

Kad pričamo o vrhunskom kvalitetu slike, važno je napomenuti i da su Samsung QLED televizori nedavno postali prvi na svetu sa oznakom „Burn-In free”. Burn-in je fenomen kod kojeg statične slike koje se prikazuju duže vreme, poput logotipa TV kanala, ostavljaju trajan otisak na ekranu, što može narušiti utisak i pokvariti uživanje u programu. Međutim, testovi su pokazali da su Samsung QLED televizori otporni na ove pojave.

Sa druge strane, stavka zbog koje ljudi takođe odlaze u bioskope jeste zvuk i moćni osećaj da sve oko vas pulsira i odzvanja, a glasovi vas okružuju iz svih pravaca. Međutim, Samsung QLED televizori mogu se kombinovati sa soundbar sistemima, dostupnim u tri različite varijante - HW-Q90R, Q80R i Q70R. U zavisnosti od modela koji odaberete, moći ćete da uživate u zvukovima koji zahvaljujući Dolby Atmos i DTS: X tehnologiji dopiru iz najudaljenijih uglova prostorije ili pravo sa plafona. Čak će se i šapat čuti kristalno jasno, zahvaljujući inovativnoj funkciji prilagođenog zvuka.

Bioskopi verovatno nikada neće prestati da postoje, bez obzira na to što su savremeni televizori velikih ekrana zaista promenili način na koji gledamo i doživljavamo filmove. Međutim, jedno je sigurno – kompanija Samsung je definitivno pronašla tajnu formulu kako da bioskop dovede vama. Uzmite kokice, zavalite se i zaronite u magični Samsung QLED svet.

