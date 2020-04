RAD OD KUĆE ILI KAKO NAM VIŠE NIJE TREBAO TELEPORT DA SE IZ KANCELARIJE „PREBACIMO“ NA UGAONU U DNEVNOJ

U redovnim okolnostima, sa čak 3.52 digitalna radnika na 1.000 stanovnika, Srbija ponosno zauzima četvrto mesto u Evropi, a 11. u svetu po broju ljudi koji rade od kuće. Međutim, kako se naša zemlja suočava sa epidemijom koronavirusa, mnogi poslodavci su svojim radnicima omogućili da, uz brz internet, savremenu tehnologiju – pametne telefone, računare ili tablet uređaje svoj dom pretvore u svoje radno mesto. Tako je ovaj broj u poslednjim nedeljama postao znatno veći.

Digitalni nomadi davno su navikli na ovaj životni stil, međutim, šta je sa onima koji se prvi put suočavaju sa ovim izazovom? Evo nekoliko saveta kako da i prilikom rada od kuće budete produktivni, efikasni i relaksirani, što je više moguće.

1. Pokušajte da svoj ritam i okruženje organizujete što približnije kancelarijskim uslovima. Odstranite sve što vam može odvlačiti pažnju. Znamo da je trenutno sve zanimljivije od izveštaja koji treba da pošaljete, ali tokom radnih sati odustanite od gledanje televizije, pranja sudova ili brisanja prašine.

2. Odredite prioritete – na taj način ćete biti produktivniji i, u krajnjoj liniji, uštedećete vreme. Mnogobrojna istraživanja pokazuju da efikasnost radnog učinka opada kada se više stvari radi odjednom.

3. Iako vam rad iz kreveta može delovati kao sjajna opcija, preporučljivo je da ga izbegavate. Čitanje i odgovaranje na mejlove ili pisanje nekog teksta dok ležite u krevetu dovodi do toga da radite usporenim tempom, a vrlo lako vam se može desiti i da zaspite. Ležeći položaj šalje mozgu signal da je vreme za opuštanje i da nema potrebe za visokom koncentracijom i „budnošću“. Ostatak organizma prati te signale, zbog čega postaje jako naporno ostati fokusiran i produktivan.

4. Odredite deo svog doma koji će biti vaša „kancelarija“ tokom radnog vremena i tu obavljajte sav posao. Na vama je da odaberete da li će to biti stočić na terasi, trpezarijski ili radni sto – ono što je važno jeste da vam bude udobno i da u potpunosti imate mir u kojem ćete moći na najbolji način da obavljate radne zadatke.

5. Kada svakodnevno koristite internet, šaljete desetine mejlova i pristupate mnoštvu sajtova kako biste došli do potrebnih informacija, može doći do ugrožavanja bezbednosti vaših uređaja i podataka koje na njima čuvate. Zato je važno uređaj obezbediti sigurnosnim softverskim rešenjem, kao što je Samsung Knox – platforma koja pruža zaštitu na više nivoa. Od trenutka kada je uređaj uključen, Knox je stalno u službi zaštite njegovog identiteta, kao i ličnih i profesionalnih informacija koje se na njemu čuvaju. Knox pruža dvostruku zaštitu – od samog sklopa čipova uređaja, pa sve do instaliranih programa i operativnog sistema. Drugi nivo zaštite predstavlja Secure Folder aplikacija u kojoj je moguće sačuvati sve što želite samo za svoje oči i jedino vi kao korisnik imate pristup „svojoj skrivenoj kutiji“.

6. Ne zaboravite na fizičku aktivnost! Kao što se savetuje da tokom radnog vremena u kancelariji s vremena na vreme ustanete i prošetate se, isto važi i za rad od kuće. Pravite pauze, protegnite noge, uradite kratke vežbe ili se dobro istegnite. Ovo je posebno važno ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da stolice koje koristimo kod kuće nisu namenjene za celodnevni rad.

7. Dodatni izazov prilikom rada od kuće jeste pravilna organizacija obroka. Planirali ste da tokom rada napravite kraću pauzu kako biste pripremili nešto za ručak, a onda je iskrsao prvi, pa drugi hitan zahtev, a onda i molba za pomoć od kolege, i vi ste ponovo ostali gladni... Evo mogućeg rešenja – uveče pripremite hranu za sutra! Sa jedne strane, pobrinućete se da ni posao, a ni vaši stomaci ne trpe. Sa druge strane, zabavićete se i pustiti mašti na volju kombinujući omiljene ukuse i sastojke.

I na kraju, ne plašite se rada od kuće. Priđite ovome kao periodu kada više vremena možete provesti sa porodicom i kućnim ljubimcem. Na kraju krajeva, nikad nije bilo lakše posle posla pustiti omiljeni film ili seriju i uživati u zasluženom odmoru!

