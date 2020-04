TESTIRALI SMO HUAWEI P40 LITE: Bez Gugla se može, a šta te još očekuje?

Stigla je nova Huawei P40 serija a Kurir se prvo susreo sa modelom Huawei P40 Lite, cenovno najpovoljnijim adutom iz ove serije.

Prvi utisak se prirodno vezao za dizajn. Prilično velika ispunjenost prednje strane displejom (83 odsto), sa vidiljivim, ali ne prevelikim okvirom, i zanimljiva, presijavajuća zelenkasta boja zadnje strane (zvaničan naziv je Crush Green i prilično je simpatična nijansa zelene), koja je izrađena od plastike, no prilično atraktivna. Na zadnjoj strani je i okvir koji nosi 4 kamere.

U donjem delu je usb C veza, 3mm audio jack, i glavni zvučnik, dok je selfi kamera u gornjem, levom uglu, u tzv puch hole rupi.

Možda na prvi pogled jednostavan, ali po našem mišljenju prilično kul dizajn prošao je na testu.

U ruci prilično lagan sa 183 grama težine, već na prvi susret prijatan za korišćenje. Dočekuje vas LCD ekran od 6,4 inča, i HD plus rezolucijom od 2.310 x 1.080 piksela. Oštrina prikaza je prilično zavidna, raskoš boja neupitan.

Nudi vam se biometrijska verifikacija za pristup, kroz otisak prsta (koji je na bočnom, power tasteru - što je veliki plus), ali i kroz sistem za prepoznavanje lica.

I onda dolazimo do 2 ključne stvari koje je nužno znati o ovom modelu.

Došao je sa Kirin 810 čipsetom, što znači da u rukama imate jak procesor, sa 6 GB rama i 128 gb prostora za podatke. Ovo je prilično dovoljno za zavidno gejming iskustvo na telefonu. Memoriju možete i dopuniti nano karticom koja ide u slot umesto druge sim kartice.

Kirin 810 je svakako dobar razlog da budete uzbuđeni što u rukama imate ovaj model P40 serije (uz EMUI 10 operativni sistem), ali tu dolazimo do druge ključne stvari, a to je da ovaj telefon dolazi bez Gugl servisa, pa kako nam je svima ušlo u uši ono "Explore!", koje poručuju iz Huaweija već neko vreme, sada je došao tren i da zaista istražimo AppGalery.

Huaweijeva galerija aplikacija nam je, na iznenađenje, legla prilično prirodno, i odmah ponudila neke od dosta korišćenih aplikacija. Za neke druge išlo se drugim putem, što preko zvaničnih sajtova, što preko Phone Clone aplikacije koju Huawei nudi pri samom aktiviranju telefona. Mi smo se odlučili za drugu opciju. Sa starog Huawei telefona prebacili smo aplikacije korišćenjem Phone Clone-a, a prebacivanje svih aplikacija trajalo je oko 5-7 minuta. Sa starog modela, na Huawei P40 Lite prebacile su nam se sledeće aplikacije: Instagram, Yahoo mail, Netflix, Zoom, Whatsapp, aplikacija jedne domaće banke, Duo Lingo (aplikacija za učenje jezika).

Jednom rečju, shvatite vrlo brzo da se bez Gugla može, pa bez napora vrlo brzo možete da osposobite sebi sve što je potrebno da uživate u telefonu.

Kada dođemo do kamera, koje su negde imperativ koji postavljaju Huawei korisnici, moramo da kažemo da će selfi kamera odraditi pristojan posao sa 16 mp, i širokougaonim snimanjem, sa fiksiranim fokusom, naročito pri dnevnom svetlosti. Prikazaće i dosta detalja, no noću su skromnije mogućnosti, ali će vas svakako i tokom noći prilično osvetliti.

Sa glavnom kamerom bili smo jako zadovoljni, i uz 5 sekundi mirne ruke prave se fotografije iznad amaterskih mogućnosti. Treba dodati i da su na raspolaganju macro i ultra wide objektiv, a i da je pomoću telefona moguće napraviti i HD video snimke, doduše skromnije stabilizacije i oštrine, naročito ka krajevima snimka.

Evo i naših rezultata sa probom kamere.

1 / 16 Foto: Kurir

Adut za korišćenje ovog modela je svakako i brzo punjenje i to punjačem od 40 vati, gde bi za pola sata punjenja trebalo da stignete do 75 odsto baterije. Baterija je možemo slobodno da kažemo odličnog kapaciteta, od 4200 mAh, pa i oni intenzivni korisnici ne moraju da brinu da će tokom dana morati do punjača, a oni štedljivi bi mogli da istraju i do 2 dana bez punjenja svog ljubimca.

Sve u svemu, više nego pristojan model koji će Huawei korisnike čiji je izbor srednja klasa, sasvim solidno zadovoljiti. Sve manje, ali i više, ne bi bilo pošteno reći.

Maloprodajna cena ovog uređaja iznosi 34.999 dinara.

Kurir.rs/AK

Kurir