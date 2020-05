Televizori koje ćete želeti da gledate čak i kada su isključeni – Samsung The Serif i The Frame

„Da ne zauzima puno mesta, da se savršeno uklapa u životni prostor, ali i da ga oplemenjuje i čini lepšim“, reči su kojima su mnogi ispitanici opisali idealni televizor, prilikom istraživanja koje je sprovela kompanija Samsung, u cilju razumevanja želja i potreba svojih korisnika. U startu je bilo jasno da su se njihovi prioriteti značajno menjali u proteklih pedesetak godina – televizor je od sušte potrebe, preko statusnog simbola, postao uređaj koji oslikava lični stil svojih vlasnika. Vođena ovim saznanjima, kompanija Samsung Electronics je osmislila i kreirala novu liniju Lifestyle televizora istančanog dizajna, koji su od ovog meseca dostupni u prodaji i kod nas.

foto: Promo

Model The Serif biće predstavljen prvi put i to u dve moderne boje – nebeskobeloj i nebeskoplavoj. Da se ovaj televizor ističe estetikom, potvrđuje ovogodišnja iF nagrada za inovativni dizajn, jedno od najprestižnijih odličja u ovoj oblasti na međunarodnom nivou. Kreiran od strane čuvenih francuskih dizajnera, braće Burule, The Serif nije televizor kome je mesto kraj zida – može se nalaziti bilo gde u prostoriji, čak i na samoj sredini. Bez obzira na to gde ga postavite, sa ili bez metalnog postolja, on se savršeno uklapa u okolinu i izgleda odlično iz svakog ugla. Takođe, pored toga što su kreirali sam izgled ovog televizora, braća Burule su osmislili i slike pozadine inspirisane prirodom, koje se nalaze u Ambijentalnom režimu i možete ih postaviti kada je televizor isključen.

foto: Promo

Tokom ranije pomenutog istraživanja, Samsung je došao i do podatka da korisnici žele da muziku sa telefona slušaju na zvučnicima televizora, ali bez suvišnih kablova. Zato The Serif ima ugrađene NFC i AirPlay2 opcije povezivanja, a za uživanje u moćnom zvuku dovoljno je aktivirati NFC aplikaciju na pametnom telefonu i položiti ga na televizor i uređaji će se sami bežično povezati. Uz to, AirPlay2 opcija omogućava jednostavno uparivanje i sa Apple uređajima.

foto: Promo

U ovogodišnjoj ponudi Lifestyle modela je i The Frame, koji je u Srbiji premijerno predstavljen prošle godine. Ovaj nesvakidašnji uređaj pretvara svaki dom u galeriju, zahvaljujući elegantnom dizajnu, okviru u boji po izboru, kao i specijalnom režimu koji omogućava prikazivanje umetničkih dela iz Samsung Art Store prodavnice kada je televizor isključen. Ova umetnička platforma se konstantno dopunjuje novim delima, te omogućuje da imate sopstvenu zbirku radova iz mnogobrojnih svetskih muzeja, u samo jednom okviru. Kako bi svaki dom ostao uredan i bez mnogobrojnih kablova, The Frame poseduje tanku, neprimetnu vezu koja istovremeno povezuje sve uređaje sa televizorom preko One Connect Box uređaja.

foto: Promo

Još jedna posebna karakteristika navedenih televizora je Quantum Dot tehnologija, koja obezbeđuje stopostotnu vidljivost boja sa više od milijardu nijansi, za besprekorno realističnu sliku i kontraste. Pored toga, veštačka inteligencija unapređuje i prilagođava kvalitet prikazane slike, bez obzira na trenutnu rezoluciju ili izvor sa koga se sadržaj reprodukuje. The Serif i The Frame imaju i sposobnost da detektuju promene količine svetlosti u prostoriji i podese optimalno osvetljenje, zahvaljujući funkciji Prilagodljive slike, čineći gledanje televizije prijatnijim za oko.

U Srbiji The Serif možete nabaviti u veličinama od 43, 49 i 55 inča, po početnoj ceni od 139.599 dinara. The Frame će biti dostupan sa dijagonalama od 32, pa sve do 75 inča, a početna cena se kreće od 73.299 dinara.

